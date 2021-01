Quando o Sporting bateu à porta de Nuno Mendes: não era assalto, era oportunidade de vida

Com multa rescisória de 70 milhões de euros e alvo de gigantes da Europa, lateral é a sensação do momento em Portugal

Nuno Mendes, aos 11 anos, caminhava de volta para casa depois de um longo e cansativo dia na escola, quando então notou que estava sendo seguido por um homem. Tentou despistá-lo com passos largos e desvios, mas não obteve sucesso.

Ao entrar às pressas na residência, localizada num bairro muito pobre de Lisboa, o garoto correu até a cozinha, buscou alternativas para se proteger e depois ficou atrás da porta da sala. Apreensivo, esperou alguns segundos. A campainha logo tocou. Imaginou que fosse uma tentativa de assalto. Na verdade, o “suspeito” era olheiro do .

Assim começou a ligação leonina do lateral-esquerdo, que, naquela altura, jogava no Despertar, um pequeno clube amador da capital portuguesa, e também era acompanhado de perto por e . Agora, aos 18 anos, é a grande sensação do futebol português , tendo sido premiado recentemente com uma multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 456 milhões) e um vínculo renovado até junho de 2025.

Kandimba, apelido usado entre amigos e companheiros de time, em alusão ao personagem infantil com o mesmo nome da novela “A Única Mulher”, da emissora TVI, é bastante resguardado. De poucas palavras e muito apegado à família e ao empresário Miguel Pinho (Positionumber). Perdeu o pai no ano passado, vítima de uma grave doença, e tem um orgulho imensurável da mãe, que ainda hoje trabalha com limpeza e emocionou a todos dentro de Alvalade ao chorar copiosamente no momento da assinatura do novo contrato do filho.

Dono indiscutível da camisa 5 leonina em 2020/21, levando a melhor sobre o veterano Antunes, ex- , Málaga e , Nuno Mendes estreou profissionalmente na equipe verde e branco na temporada passada, ainda com 17 anos. Também não tardou a ganhar a titularidade na seleção portuguesa sub-21. É visto, inclusive, como o sucessor natural de Raphael Guerreiro na seleção principal.

“O Nuno sempre foi muito introvertido, mas cumpria absolutamente tudo em campo. Tudo, tudo mesmo. Cumpria tudo, mas não sobressaía. Não era irreverente. Um jogador do Sporting precisa desde cedo fazer a diferença, porque os adversários se fecham mais”, revelou Mauro de Almeida, ex-treinador das categorias de base do Sporting.

“Ao término da primeira temporada no clube, ele quase foi dispensado. Chegamos mesmo a pensar na saída. Só não fizemos isso porque era o primeiro ano dele, e também paramos para pensar: ‘Não temos nada para apontar de errado nele’. Felizmente, o Nuno teve uma evolução fantástica. Gosta de aprender, é muito esforçado e respeitoso”, completou.

Jogador de confiança do também jovem e badalado treinador Rúben Amorim, de 35 anos, o lateral do Sporting tem sido alvo de constante assédio no mercado de transferências . Já foi sondado pelo e teve poucos meses atrás uma proposta recusada de aproximadamente 25 milhões de euros (R$ 164 milhões) do , que continua interessado na contratação, desta vez com a forte concorrência de dois outros gigantes da Europa: e .

Nos bastidores do clube português, Nuno Mendes é visto como uma futura venda de, no mínimo, 40 milhões de euros (R$ 262 milhões). Enquanto isso, e quase sempre optando por fugir dos holofotes, o jovem de muita timidez mantém o foco na liderança isolada da liga nacional. Sonha, como todo sportinguista, em encerrar um longo jejum de títulos na competição, que incrivelmente dura quase 20 anos.