Quando o Palmeiras joga no Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes 2021 já está se aproximando e, agora, com todas as equipes definidas. O Palmeiras foi o último time a garantir uma vaga na próxima edição do Mundial de Clubes. O Verdão derrotou o Flamengo por 2 a 1 na final da Libertadores e garantiu uma vaga em uma das competições mais desejadas por clubes da América do Sul.

A equipe paulista estará pela terceira vez - duas vezes consecutivas - disputando a competição. Como de costume, o campeão da Libertadores se junta ao vencedor da Champions League, que dessa vez será o Chelsea. Além disso, o torneio é composto por outras cinco equipes do futebol mundial.

Campeão da Libertadores de 2020, o Palmeiras também a chance brigar pelo título, mas acabou ficando na semifinal para o Tigres, do México, derrotado por 1 a 0. Depois disso, a equipe ainda perdeu a disputa do terceiro lugar para o Al-Ahly, que venceu nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar. O campeão da edição 2020 foi o Bayern de Munique, que bateu o Tigres na decisão, e havia vencido a Champions League na temporada passada.

Com isso, o Palmeiras terá mais uma chance de conquistar o tão sonhado Mundial de Clubes. Pensando nisso, a GOAL te mostra quando o Palmeiras estreia, quais são os times e os jogos do Mundial de Clubes 2021.

Quais times estão classificados?

Palmeiras - Campeão da Copa Libertadores 2021

Chelsea - Campeão da Liga dos Campeões 2020/21

Al-Hilal - Campeão da Liga dos Campeões da Ásia 2021

Al-Ahly - Campeão da Liga dos Campeões da África 2020/21

Monterrey - Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

Auckland City - Representante da Oceania

Al-Jazira - Campeão dos Emirados Árabes Unidos 2020/21

Quando o Palmeiras estreia no Mundial de Clubes?

Em sorteio realizado nesta segunda-feira (29), o Palmeiras fará sua primeira partida contra o Al Ahly, do Egito, ou o Monterrey, do México, pois os dois ainda se enfrentam para dar continuidade ao torneio e colocar o vencedor frente a frente com o Verdão.

O jogo ainda não tem data certa, mas tem probabilidade para que ocorra entre 8 e 9 de fevereiro.

Quais são os jogos do Mundial de Clubes?

Disputado no formato mata-mata, ou seja, uma partida em cada fase, os campeões de cada continente se enfrentam

Primeira rodada

03 de fevereiro de 2022 - Jazira Abu Dhabi x Auckland City

Quartas de final

Q1 - Al Ahly x Monterrey

Q2 - Al Hilal x VENCEDOR PRIMEIRA RODADA

Semifinal

Palmeiras x VENCEDOR DA Q1

VENCEDOR DA Q2 x Chelsea

Disputa do 5º lugar

PERDEDOR Q1 x PERDEDOR Q2

Disputa do 3º lugar

12 de fevereiro de 2022 - PERDEDOR S1 x PERDEDOR S2

Final