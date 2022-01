Quando o Inter estreia seus reforços para 2022?

O Internacional fez sua primeira partida pelo Campeonato Gaúcho, mas o detalhe que chamou a atenção foi a ausência das principais contratações do time neste ano.

Para esta temporada, o Colorado se reforçou com o atacante Wesley Moraes, do Aston Villa, por empréstimo, além do atacante David, do Fortaleza, o meia Andrés D'Alessandro, do Nacional-URU, e Liziero, do São Paulo, sendo este o único a fazer sua estreia com a camisa do Internacional.

Ainda assim, Wesley Moraes e David ainda poderão perder algumas partidas neste início de temporada. Isto porque, esses jogadores, conforme o clube informou, permanecerão fazendo trabalhos de fortalecimento físico para integrar a equipe Colorada nas próximas partidas.

Dessa forma, ambos jogadores podem aparecer na lista de relacionados da próxima partida, mas dificilmente iniciaram o duelo. Vale lembrar que apenas Wesley Moraes, Liziero e D'Alessandro foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Já o meia D'Alessandro, porém, que deve se aposentar durante o Gauchão, cumpriu suspensão nesta primeira partida por uma expulsão no campeonato de 2020, restando mais um jogo para cumprir.

O Internacional volta a entrar em campo contra o União-RS neste sábado (29), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio.