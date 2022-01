Com venda para o Inter, Fortaleza aponta lucro "acima da multa rescisória" com David

Em manifestação no canal oficial do Fortaleza, o presidente Marcelo Paz deu detalhes da transferência do atacante David, 26 anos, anunciado como novo reforço do Internacional para a temporada 2022. O mandatário do Tricolor do Pici fez questão de anunciar o valor da venda e os moldes em que ela foi estabelecida, dando fim a uma novela que se arrastava desde o início de 2022.

"É importante esclarecer que a multa total do David é de 30 milhões de reais e o Fortaleza tem 45% do vínculo econômico de David, o que vale 13 milhões e meio de reais", destacou Paz.

"Chegou-se a uma composição de que o negócio será de R$ 10,85 milhões para o Fortaleza e o restante será em percentual que ainda estamos definindo. Esta parte do percentual vai superar os três milhões e meio de reais. Então o David está saindo por um valor maior do que o da multa."

Contratado pelo Fortaleza em janeiro de 2020, David é a maior contratação, em valores, da história do futebol cearense. À época, a equipe do Nordeste pagou R$ 5 milhões por 45% do vínculo econômico do atacante, que havia conseguido a sua liberação junto ao Cruzeiro na Justiça após ficar mais de três meses sem receber salários.

Livre no mercado e com seus direitos econômicos na mão, David acabou fechando com o Fortaleza. O restante do vínculo pertence ao seu empresário, André Cury, e ao próprio jogador.

Foi pelo Fortaleza que David viveu o seu melhor momento na carreira: foram 112 jogos, com 25 gols marcados e 12 assistências. Formado na base do Rio Branco, do Espírito Santo, David também atuou pelo Vitória antes de chegar ao Cruzeiro.

No lado colorado, a confirmação da contratação do atacante David foi através de um vídeo nas mídias sociais do clube. A direção evita falar sobre os números da negociação. O jogador só deverá estrear pelo Inter na terceira rodada do Campeonato Gaúcho, contra o São Luiz, no dia 2 de fevereiro.