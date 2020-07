Quando Neymar volta a campo pelo PSG?

Após longa paralisação, craque do PSG voltou em amistoso mas aguarda volta do futebol na França para reestrear em competições oficiais

Com o retorno do futebol na Europa, os grandes craques do futebol seguem dando show dentro de campo. Porém, uma das ausências mais sentidas segue sendo a de Neymar, craque do . Ao contrário do que aconteceu nos demais países, a foi encerrada antecipadamente e, com isso, a bola continua sem rolar em território francês.

Mas apesar de a liga ter sido cancelada, as Copas da ainda retornam no mês de julho, para a alegria dos torcedores. Além disso, a Liga dos Campeões também está confirmada para retornar em agosto e Neymar estará de volta para ajudar o PSG a seguir na busca pelo inédito título europeu.

Enquanto as competições oficiais não retornam, os torcedores podem matar a saudade de ver Neymar em campo nos amistosos que o PSG fará para se preparar para o retorno das competições.

Mais times

Quanto foi a última partida oficial de Neymar?

Foto: Getty Images

A última partida oficial disputada pelo PSG foi no dia 11 de março, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, contra o Borussia Dortmund de Haaland e Sancho.

E a despedida de Neymar foi em grande estilo. Após perder o jogo de ida, na , por 2 a 1, marcando o gol de honra do Paris, o craque brasileiro teve uma grande atuação na partida de volta e decidiu novamente, marcando um gol de cabeça para eliminar os alemães e garantir a vaga do Paris nas quartas de final da competição.

Amistosos

Foto: Getty Images

Enquanto o futebol não retorna na França, o PSG se prepara para a volta das competições oficiais com alguns amistosos e os torcedores podem matar a saudade de ver Neymar em campo.

O primeiro deles aconteceu neste domingo (12), contra o Le Havre, time que disputa a Ligue 2 e é conhecido por revelar Paul Pogba para o futebol.

Mas dentro de campo os craques do PSG não perdoaram. Os titulares jogaram apenas o primeiro tempo e logo abriram 5 a 0 no placar. Neymar marcou duas vezes, a primeira delas driblando o zagueiro e deixando o goleiro no chão antes de bater de esquerda, e a segunda de pênalti. Icardi, com dois gols, e Mbappé, completaram. Na segunda etapa, os reservas aumentaram a vantagem para 9 a 0.

O próximo amistoso será contra o Celtic, da , no dia 22 de julho.

Mais artigos abaixo

Quando é o próximo jogo do PSG?

Com a Ligue 1 cancelada, o PSG se prepara para jogar duas decisões ainda no mês de julho. A primeira delas, pela Copa da França, no dia 24, contra o Saint-Étienne. A segunda, pela Copa da Liga Francesa, dia 31, contra o Lyon.

Após as duas partidas em território francês, o Paris segue para disputar as quartas de final da Champions League, contra o , no dia 12 de agosto.