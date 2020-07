Neymar faz dois, e PSG atropela em amistoso com torcida na França

Time da capital francesa não tomou conhecimento do rival e imprimiu um ritmo forte no primeiro dos quatro amistosos antes dos jogos oficiais restantes

O voltou a ativa nesse domingo (12), em um amistoso contra o Le Havre, time da segunda divisão francesa. O clube da capital emplacou uma sonora goleada por 9 a 0 e mostrou que chega em ritmo forte para os últimos compromissos da temporada. Em um curioso jogo com torcida, Neymar atuou apenas no primeiro tempo e marcou dois gols.

Os outros gols do duelo foram marcados por Icardi (2), Mbappé, Gueye, Sarabia (2) e Kalimuendo. O time da casa não balançou as redes nenhuma vez sequer.

Fim de papo! ❤💙



𝒢𝒪𝐿𝐸𝒜𝒟𝒜 𝒫𝒜𝑅𝐼𝒮𝐼𝐸𝒩𝒮𝐸 no primeiro amistoso de verão!!!#HACPSG 0⃣x9⃣

O jogo amistoso contou com a presença da torcida, o que gerou uma certa polêmica, já que a foi um dos países que também sofreram grandemente com a pandemia do novo coronavírus. O foi cancelado antes do fim devido a um decreto do governo francês que proibiu eventos esportivos até agosto. Em julho, porém, liberou para que houvesse torcida na partida do PSG.

A partida entre Le Havre e PSG é o primeiro evento esportivo com torcida na Europa ocidental. Muitos torcedores foram vistos nas arquibancadas sem o uso de máscaras de proteção e não respeitando o distanciamento social.

O ambiente do estádio está longe da normalidade, mas igualmente distante de ser sepulcral como os jogos de portões fechados no restante da Europa. Esses 20 torcedores do Le Havre criam um certo clima. #trpsg

A goleada do PSG marca o primeiro dos quatro amistosos que o clube parisiense jogará antes do retorno das competições nacionais e continentais.

O PSG recebe, no Parc de Princes, o Waasland-Beveren, da , dia 17 de julho, e o , da , no dia 21 de julho. Um quarto amistoso está agendado para 5 de agosto, mas ainda não foram divulgados o adversário e o campo a ser jogado.

A equipe treinada por Thomas Tuchel tem, no mínimo, mais três jogos pela frente. Em 24 de julho enfrenta o rival Saint-Etienne, na final da . Em 31 de julho enfrenta o , na final da Francesa. Ambos os jogos serão disputados no Stade de France.

Além disso, pela , os franceses têm a difícil missão de encarar a embalada Atalanta, que empatou com a Juventus no último sábado (11) e tem se mostrado um dos times mais perigosos da Europa. O duelo pelas quartas de final da Liga dos Campeões acontece dia 12 de agosto.