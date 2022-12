Messi ajudou o Grêmio a contratar Luís Suárez?

Argentino teria recomendado a transferência para o futebol brasileiro

Os últimos dias de 2022 do futebol brasileiro foram movimentados com as notícias sobre a negociação do uruguaio Luis Suárez com o Grêmio. Com o negócio fechado e anunciado oficialmente neste dia 31, os torcedores querem saber como exatamente o vitorioso atacante veio parar no tricolor gaúcho.

O detalhe curioso é que ninguém menos que Lionel Messi, amigo pessoal e ex-companheiro de Luisito no Barcelona, teria recomendado a transferência ao uruguaio. Os craques inclusive passaram o período de festas juntos na casa de Messi, com direito a cliques compartilhados nas redes sociais.

Segundo Paulo Caleffi, vice de futebol do Grêmio, o "amigo"de Suárez teria recomendado que ele se transferisse para o clube gaúcho, que seria "o melhor caminho" para sua carreira. Aos 35 anos de idade, o atacante estava no Nacional do Uruguai, onde jogou sua última temporada, depois de deixar o Atlético de Madrid.

Após a "novela" de aproximadamente duas semanas, o craque com passagens por Ajax, Barcelona, Liverpool e Atleti foi anunciado como novo camisa 9 do Grêmio, com contrato até o final de 2024.