Por que Jorge Sampaoli foi demitido do Sevilla?

Técnico argentino somou 30 jogos aos comandos da equipe espanhola nesta última passagem

Após a derrota do Sevilla por 2 a 0 para o Getafe por La Liga no último domingo (19), o argentino Jorge Sampaoli foi desligado dos serviços de treinador da equipe espanhola. O técnico balançava no cargo e os Rojiblancos encontraram o "ponto final" do trabalho do comandante depois do mau resultado contra os Azulones.

Nesta última passagem de Sampaoli pelo Sevilla, o treinador sul-americano pegou a equipe na oitava rodada do Campeonato Espanhol, quando a equipe estava com apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas, ocupando a 16 posição.

Apesar disso, o treinador não conseguiu resolver a complicada situação da equipe que, após a disputa da 26ª rodada, na derrota para o Getafe, aparece apenas duas posições acima, em 14º colocado. Ao todo, o Sevilla venceu sete partidas, empatou sete vezes e perdeu em 12 oportunidades, o que fez Sampaoli não manter um alto nível de confiança.

Getty Images

Ao longo desta temporada, o treinador realizou 30 jogos comandando a equipe espanhola, com 12 vitórias, seis empates e 12 derrotas e, apesar de ter se classificado para as quartas de final da Europa League, não agradou a direção do Sevilla com certa inconstância no trabalho apresentado.

A equipe, em suas redes sociais, anunciou a demissão do técnico e já informou que estão à procura de um substituto para o treinador. Sampaoli, em seu perfil oficial, fez uma carta de despedida, onde agradece o clube pela confiança em seu trabalho: "Nem sempre o futebol devolve a insónia que lhe dedicamos com alegria. Mas não tenho dúvidas de que valeu a pena oferecer e colocar meu coração neste escudo."