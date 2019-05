Quando foi o último título do Liverpool?

Copa da Liga Inglesa foi o último troféu conquistado dos Reds em 2011/12

Clube inglês com mais títulos europeus, não tem como negar que o é um dos maiores e mais tradicionais times do mundo. No entanto, apesar da sua história fantástica, o torcedor atravessa um jejum incômodo: não levanta um troféu há sete anos. O último foi a Inglesa, em 2011/12.

Após passar muito perto da Liga dos Campeões 2017/18 e da Premier League 2018/19, os Reds voltam a decidir a final da competição continental contra o Tottenham, no próximo sábado (1), no Wanda Metropolitano, em Madrid.

Relembre quando e como foi a última conquista do Liverpool

O ÚLTIMO TÍTULO DO LIVERPOOL



No dia 12 de fevereiro de 2012, os Reds voltaram a levantar um troféu após cinco anos na fila. Em Wembley, o clube de Steven Gerrard bateu o nos pênaltis, depois de empatar por 2 a 2 no tempo normal, e conquistou a Copa da Liga Inglesa.

Os gols foram marcados por Joe Mason e Ben Turner, para o , e Mark Skrtel e Dirk Kuyt, para o Liverpool. A vitória veio nos pênaltis, por 3 a 2.

QUANDO FOI O ÚLTIMO TÍTULO DA UCL?

No último sábado (25), o Liverpool comemorou 14 anos do último título da Liga dos Campeões. Em 25 de maio de 2005, contra o , os Reds empataram a partida após sair perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo. Depois, venceu a disputa por pênaltis, levantando o troféu pela quinta vez.

1⃣4⃣ years ago today...



An unforgettable night. 😍 pic.twitter.com/d8HVYI1iZD — Liverpool FC (@LFC) 25 de maio de 2019

Fica técnica do jogo:

Liverpool: Jerzy Dudek; Steve Finnan (Hamman), Jamie Carragher, Sami Hyypia e Djimi Traore; Xabi Alonso, Steven Gerrard, John Arne Riise e Luis Garcia; Harry Kewell (Smicer) e Milan Baros (Cisse)

Técnico: Rafa Benítez

Milan: Dida; Cafu, Jaap Stam, Alessandro Nesta e Paolo Maldini; Gennaro Gattuso (Rui Costa), Andrea Pirlo, Clarence Seedorf (Serginho) e Kaka; Hernan Crespo (Tomasson) e Andriy Shevchenko

Técnico: Carlo Ancelotti

Gols: Maldini, a 1min; Crespo, aos 38min e 42min do primeiro tempo; Gerrard, aos 8min; Smicer, aos 10min; Alonso, aos15min do segundo tempo

Pênaltis: Milan: Tomasson, Kaká (marcaram) e Serginho, Pirlo, Shevcheno (perderam); Liverpool: Hamman, Cisse, Smicer (marcaram) e Riise (perdeu)

Local: estádio Olímpico Atatürk, em Istambul (TUR)

Árbitro: Manuel Enrique Mejuto Gonzalez (ESP)

Auxiliares: Oscar Martínez Samaniego e Clemente Ayete Plou (ESP)

QUANTOS TÍTULOS CONQUISTADOS?