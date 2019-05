Qual é o retrospecto entre Liverpool e Tottenham, finalistas da Champions League?

Rivais decidem o principal troféu da Europa no dia 1º de junho, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri

e se classificaram de forma heroica para a decisão da , após eliminarem e , respectivamente, na semifinal. Agora, as equipes se preparam para a grande final marcada para o dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.

Com um confronto histórico, os finalistas do mesmo país já se encontraram em 172 oportunidades, com uma ampla vantagem para os Reds. Desta forma, a Goal levantou os números do clássico inglês. Confira!

QUEM VENCEU MAIS

JOGOS VITÓRIAS DO LIVERPOOL VITÓRIAS DO TOTTENHAM EMPATES 172 82 48 42

Dos 172 duelos, apenas dois ocorreram pelas semifinais da Copa UEFA - -, temporada 1972/73. Na ocasião, os Reds venceram 1 a 0 no jogo de ida, e os Spurs 2 a 1 na volta. No entanto, o Liverpool avançou com o critério do gol fora de casa e foi campeão após bater o Borussia Monchengladbach na decisão.

ÚLTIMOS CONFRONTOS

Os Reds seguem na ponta quando analisamos os últimos confrontos entre as equipes. Os comandados de Jurgen Klopp não perdem para os Spurs dede outubro de 2017, quando foram goleados por 4 a 1 fora de casa. De lá para cá, foram duas vitórias e um empate.

Os números do Liverpool ainda são mais surpreendentes quando puxamos os 11 últimos jogos contra o rival: seis vitórias, quatro empates e uma derrota.

DIA JOGO PLACAR COMPETIÇÃO 31/03/2019 Liverpool x Tottenham 2 x 1 Premier League 15/09/2018 Tottenham x Liverpool 1 x 2 Premier League 04/02/2018 Liverpool x Tottenham 2 x 2 Premier League 22/10/2017 Tottenham x Liverpool 4 x 1 Premier League 11/02/2017 Liverpool x Tottenham 2 x 0 Premier League 25/10/2016 Liverpool x Tottenham 2 x 1 Inglesa 27/08/2016 Tottenham x Liverpool 1 x 1 Premier League 02/04/2016 Liverpool x Tottenham 1 x 1 Premier League 17/10/2015 Tottenham x Liverpool 0 x 0 Premier League 10/02/2015 Liverpool x Tottenham 3 x 2 Premier League 31/08/2014 Tottenham x Liverpool 0 x 3 Premier League

NÚMEROS EM 2019

LIVERPOOL

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 61 44 9 8

TOTTENHAM