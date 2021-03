Quando e onde será o próximo jogo do São Paulo?

Ao contrário dos rivais, o Tricolor ainda não teve partidas do Paulistão remarcadas

Com o futebol paulista está paralisado desde o dia 15 de março, quando o governador João Dória (PSDB) endureceu as medidas para contenção do agravamento da Covid-19, esportes coletivos estão proibídos no estado, a princípio, até o dia 30 do mesmo mês. Diante deste cenário, alguns clubes tiveram suas partidas do Paulistão remarcadas, o que não é o caso do São Paulo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desde o anúncio do governo, a Federação Paulista de Futebol está tentando encontrar alternativas para dar sequência ao Campeonato Paulista. Embora a FPF tenha tentado reverter a decisão do governador, a ideia de transferir as partidas para outro estado foi a mais ventilada e a entidade a colocou em prática para jogos de Corinthians, Palmeiras e Santos.

Quando e onde será o próximo jogo do São Paulo?

O Tricolor do Morumbi ainda não sabe quando voltará a atuar pelo Paulistão. Seguindo a tabela, o próximo confronto do time de Hernán Crespo seria contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Estadual. A partida, no entanto, não tem data prevista para acontecer.



Foto: Reprodução/Twitter SaoPauloFC

O motivo para que o São Paulo siga apenas treinando no CT da Barra Funda é o calendário de jogos da equipe. Até a estreia do time na Libertadores de 2021, prevista para 21 de abril, o Tricolor tem apenas jogos do Paulistão agendados, diferentemente dos demais rivais. O Corinthians tem jogos pela Copa do Brasil, o Palmeiras disputará a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil também em abril e o Santos está na terceira fase preliminar da Libertadores.

É provável que o São Paulo volte a entrar em campo pelo Paulistão contra o Ituano, em Itu, em jogo válido pela 8ª rodada da competição. Se isso acontecer, os duelos contra Palmeiras (fora), Santo André e Red Bull Bragantino (ambos em casa) sejam remanejados. Vale lembrar que a FPF suspendeu os jogos das rodadas 5, 6 e 7.

Enquanto a equipe não disputa partidas oficiais, Crespo ganha tempo para implementar melhor o seu estilo de jogo e conhecer os novos contratados.

O último compromisso do Tricolor foi na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, em Novo Horizonte, no dia 13 de março.