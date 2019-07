Quando e onde será a próxima Copa América?

Colômbia e Argentina recebem torneio em 2020 antes de voltar a acontecer de quatro em quatro anos

Sem tempo para sentir saudade. Após a seleção brasileira alcançar o seu quinto título como anfitriã da Copa América, o torcedor já pode se preparar para a principal competição de seleções do continente. No ano que vem, uma nova edição acontece, com sede dupla.

Desta forma, a Goal se antecipou com as informações completas da próxima . Confira!

QUANDO E ONDE SERÁ?

e recebem, em 2020, a 47ª edição do torneio. A abertura será na Argentina, no dia 12 de junho de 2020. O encerramento ainda não tem data oficial divulgada. A final será na Colômbia.

OS PARTICIPANTES

As seleções serão divididas em duas chaves, com seis países cada. Além dos 10 sul-americanos, Qatar e entram no torneio como convidadas.

SEDE NA ARGENTINA SEDE NA COLÔMBIA Argentina Colômbia Austrália ou Austrália ou Catar

ARGENTINA: ESTÁDIOS