Quando é o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões?

O mata-mata da Liga dos Campeões está batendo na porta! Conforme a última rodada da fase de grupos vai acontecendo, os classificados para as oitavas de final vão saindo e a expectativa dos torcedores aumenta ainda mais.

Com gigantes e surpresas, as 16 equipes das oitavas de final da Champions League vão se definindo. Agora, então, a espera é pelo sorteio que vai definir os confrontos. No entanto, os últimos jogos ainda vão acontecer nesta quarta-feira (8).

Mas a GOAL já te prepara para a primeira fase mata-mata, te contando tudo sobre o sorteio realizado pela Uefa para as oitavas de final.

Quando será o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões?

O sorteio que vai definir os primeiros confrontos do mata-mata da Champions League será realizado na segunda-feira, 13 de dezembro, ou seja, na semana seguinte à rodada final da fase de grupos.

Diferente do que acontece com a Libertadores, por exemplo, neste sorteio, a Uefa vai definir apenas os confrontos das oitavas de final. Só após a disputa do mata-mata é que um novo sorteio vai definir as quartas de final e assim por diante, nenhum chaveamento é feito de maneira prévia.

Como funciona o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões?

Os 16 times classificados para as oitavas de final são divididos em dois potes. No pote A ficam os times que acabaram na primeira colocação de seus grupos, e no pote B os segundos colocados.

A Uefa tem duas regras que direcionam o sorteio. Times do mesmo país e do mesmo grupo não podem se enfrentar nesta etapa, então, caso uma bolinha conflitante com isso saia, uma nova será tirada do pote.

Quais times já estão classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões?