Quando é o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil?

A CBF revelou, no último dia 16 através de sua assessoria, que o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil acontecerá em 28 de março, segunda-feira, às 15h (de Brasília). A sede do evento será o auditório da organização, no Rio de Janeiro.

Para acompanhar ao sorteio, basta acessar o portal da CBF ou o canal CBF TV, no YouTube, na data e horário definidos. Os clubes classificados para a Libertadores deste ano através do Brasileirão, além dos campeões da Série B, Copa Verde e Copa do Nordeste 2021 chegam nesta fase do torneio. São eles: América-MG, Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Remo.

Junto a eles, outras 20 equipes serão as que chegam classificadas diretamente pela segunda fase da competição. Ao todo, 32 times disputam a fase de pré-oitavas de final.

Como funciona o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil?

As 32 equipes serão divididas em dois potes diferentes, de acordo com suas pontuações no Ranking Nacional. Para saber onde será o jogo de ida e a partida de volta, ou seja, a ordem de mandos de campo, haverá outro sorteio logo em seguida à definição dos duelos da Terceira Fase.