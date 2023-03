Quando é o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2023?

A partir dessa fase, a competição terá a presença das equipes que vão para Libertadores e outros torneios

A Copa do Brasil começa a entrar nas suas fases mais decisivas. A partir da terceira rodada, os times que garantiram vaga para as competições internacionais começam a disputar a competição e o que definirá as partidas e os mandos de campo será o sorteio, que acontece na sede da CBF.

A cerimônia do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil acontece na quarta-feira (29), às 14h (de Brasília) e terá transmissão do portal GE e do SporTV.

O sorteio conta com dois potes, sendo que cada pote tem 16 equipes. Os times foram separados nos potes de acordo com a posição no ranking da CBF. Confira os potes:

Pote 1 - Flamengo, Palmeiras, Athletico, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba.

Pote 2 - Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.

A partir dessa fase da competição, os jogos serão de ida e volta. Os confrontos devem acontecer em 12 de abril (ida) e 26 de abril (volta).