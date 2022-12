O evento acontecerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai; oito times brasileiros podem estar envolvidos

A Conmebol confirmou a data do sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2023. Os duelos da fase preliminar acontecem na primeira semana de fevereiro. Depois, com os times definidos, o sorteio dos grupos marcará as estreias de Athletico-PR, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Internacional Outros clubes brasileiros classificados ao torneio sul-americano são Atlético-MG e Fortaleza, garantidos na fase preliminar.

Quando é o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023?

O sorteio da fase de grupos da Libertadores está marcado para o dia 22 de março. O evento acontecerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Equipes já classificadas à fase de grupos

Boca Juniors, Racing, Patronato, River Plate e Argentinos Juniors (ARG); Bolívar e The Strongest (BOL); Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Athletico-PR (BRA); Colo-Colo e Ñublense (CHI); Atlético Nacional e Deportivo Pereira (COL); Independiente del Valle e Barcelona (EQU); Olimpia e Libertad (PAR); Alianza Lima e Melgar (PER); Nacional e Liverpool (URU); Metropolitanos e Monagas (VEN).

Equipes que disputarão a fase preliminar

Huracán (ARG); Atlético-MG e Fortaleza (BRA); Always Ready e Nacional Potosí (BOL); Curicó Unido e Magallanes (CHI); Independiente Medellín e Millonarios (COL); Aucas e Universidad Católica (EQU); Cerro Porteño e Nacional (PAR); Sporting Cristal e Sport Huancayo (PER); Deportivo Maldonado e Boston River (URU); Carabobo e Zamora (VEN)