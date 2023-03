Onde será a final da Copa Libertadores de 2023?

Conmebol anunciou a decisão nesta quarta-feira (8)

A Conmebol anunciou o grande palco da final da Copa Libertadores de 2023. A decisão acontecerá no estádio do Maracanã, no dia 11 de novembro.

A CBF apresentou candidaturas brasileiras tanto para a final da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (8), o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez o anúncio da decisão pelas redes sociais.

"Por decisão do Conselho da Conmebol, a final da Conmebol Libertadores será realizada no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, e a final da Conmebol Sul-Americana em Montevidéu", escreveu o mandatário no Twitter.

O estádio da final da Sul-Americana ainda será definido.

O Flamengo é o atual campeão da Copa Libertadores. Já o Independiente del Valle levantou o troféu da Sul-Americana de 2022.



Recentemente, os times disputaram a final da Recopa Sul-Americana, e o Del Valle levou a melhor nos pênaltis, no Maracanã.