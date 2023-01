Qual a premiação da Recopa Sul-Americana 2023? Quanto dinheiro ganha o campeão?

Flamengo e Independiente del Valle disputam o troféu da Recopa Sul-Americama e também o prêmio em dinheiro pago ao vencedor; vice também recebe valor

Valendo o título da Recopa Sul-Americana de 2023, Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentarão no próximo mês de fevereiro, com o Rubro-Negro buscando a sua segunda conquista na competição, enquanto a equipe equatoriana busca um título inédito.

O Flamengo se classificou para a Recopa após vencer a Libertadores de 2022, batendo o Athletico na decisão, enquanto o Independiente Del Valle conquistou a Sul-Americana, diante do São Paulo.

Além do título da competição, os dois times brigam por uma generosa quantia em dinheiro. O título da Recopa é definido em dois jogos, disputados com mandos intercalados e, por ser o campeão da Libertadores, o Flamengo tem a vantagem de decidir em casa.

Pensando nisso, a GOAL te mostra qual a premiação em dinheiro da competição.

Qual é a premiação em dinheiro da Recopa Sul-Americana?

Getty Images

Ao grande vencedor da competição, a Conmebol vai pagar um valor de R$ 9 milhões. Já o segundo colocado, apesar de não ganhar o troféu, não vai para casa de mãos vazias, já que embolsa um prêmio de R$ 4,5 milhões pela participação na disputa.

Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentarão pela segunda vez na história da competição, já que as duas equipes já haviam feito a final de 2020, com o Rubro-Negro conquistando o título após uma vitória de 5 a 2 no placar agregado.