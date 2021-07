Quando é a final da Eurocopa?

Veja os detalhes sobre a grande decisão do torneio; a Itália já está classificada e espera o adversário na final

E nós já temos o primeiro finalista da Euro 2020: a Itália bateu a Espanha nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e está classificada para enfrentar o vencedor do duelo entre Dinamarca e Inglaterra na grande decisão do torneio.

Será a primeira aparição da Itália na final desde 2012, quando Pirlo, Buffon, Balotelli, Chiellini, entre outros, foram derrotados pela mesma Espanha na decisão. Agora, querem quebrar uma fila de 53 anos sem vencer a Eurocopa - o último título da Azzurra veio em 1968. De lá pra cá, foram a outras duas finais, mas não conseguiram ficar com a taça.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, considerando a grande torcida da Itália na final e o interesse por um torneio que vai mostrando ser do mais alto nível no esporte, pode pintar a dúvida, ainda mais para quem não acompanhou a competição com tanto afinco: quando será a decisão da Euro 2020?

A final do torneio acontecerá neste próximo domingo (11), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão exclusiva da TV Globo na TV aberta, ao passo que também será exibida no SporTV, para a TV fechada.

O palco já é conhecido de muitos: o duelo entre Itália x Inglaterra ou Dinamarca acontecerá no estádio de Wembley, em Londres, no Reino Unido. Ou seja: caso a Inglaterra se classifique para a decisão, jogará em casa.

Seria a primeira final da seleção inglesa: o "English Team" nunca jogou uma decisão de Euro, tendo caído nas semifinais em duas ocasiões (1968 e 1996). Já a Dinamarca jogou apenas uma final, em 1992, mas saiu campeã do torneio contra a Alemanha - era a famosa "Dinamáquina" em ação.