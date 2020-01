Quando Cantillo vai estrear oficialmente pelo Corinthians?

O colombiano jogou na Florida Cup, mas ainda não foi liberado para o Paulista

Víctor Cantillo, um dos reforços do para a temporada de 2020, nem chegou direito e já está protagonizando uma verdadeira novela nos bastidores do Parque São Jorge. Por questões de pagamento, o volante ainda não foi regularizado no BID e, portanto, não pôde fazer sua estreia oficial com a camisa alvinegra.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

“Teve um problema de, não vamos dizer um atraso. A gente recebeu um invoice, que é a ordem de pagamento do , no dia 22 à noite. No dia seguinte, foi efetuada a transferência, que demora de três a cinco dias úteis. Mas está resolvido”, explicou o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, em entrevista à Fox Sports Rádio, no dia 28.

Mais times

A expectativa é que o volante esteja liberado para o jogo contra o Ponte Preta, na quinta-feira (30), às 21h30, mas, para isso, o nome do colombiano tem que aparecer no BID da CBF até às 19hs. Por hora, ele não aparece na lista de relacionados para o confronto.

Mais artigos abaixo

Em relação ao clássico contra o , no domingo (02), Duílio está seguro de que o volante já esteja apto a jogar: “Ah, com certeza. A gente sempre depende de outras pessoas, mas eu imagino que na quinta, sim, também já vai estar. Mas, no domingo, 99,999%, 100% de certeza praticamente”.

Cantillo já chegou a fazer sua estreia pelo , durante a que, por não ser um torneio oficial, não depende da regulamentação dos jogadores na CBF. Mesmo sem estar muito tempo em campo, já o colombiano já conquistou os torcedores, que estão ansiosos para a liberação do reforço.