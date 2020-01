Quanto cada time brasileiro gastou em reforços para 2020?

O Red Bull Bragantino é, disparado, o time que mais "abriu a carteira" até o momento; veja a lista com os 20 da Série A

Com boa parte dos clubes brasileiros lutando contra limitações financeiras, e após o alerta representado pelo rebaixamento do após grave crise monetária, até o momento a janela de transferências não tem sido tão movimentada quanto em anos anteriores.

Quem é exceção é o Red Bull , que até o momento é o principal comprador no mercado e foi quem mais gastou; o contratou Michael, do , por 7,5 milhões de euros e o abriu a carteira para dar 5 milhões de euros para tirar Luan do .

Confira, abaixo, quanto cada time da elite vem gastando (com valores em euros, por costumar ditar as negociações mundiais) em reforços para 2020!

: € 1,105 milhão

Jogador Posição Pertencia ao... Preço em euros Carlos Eduardo Atacante 1,05 milhão Fernando Canesin Meia Oostende (BEL) 100 mil

Sem custos: Marquinhos Gabriel (emprestado pelo Cruzeiro), Julimar (emprestado pelo ). Carlos Eduardo chegou emprestado pelo Palmeiras, mas o Furacão já garantiu 20% dos direitos do atleta.

: sem taxa de transferência

Sem custos: Zé Roberto (emprestado pelo ), Caio Vinícius (emprestado pelo ), Renato Kayzer (emprestado pelo Cruzeiro), Matheus Vargas (emprestado pelo )

: € 4,8 milhões

Jogador Posição Pertencia ao... Preço em euros Allan Meio-campo 3,5 milhões Dylan Borrero Meia Santa Fé (COL) 1 milhão Maílton Lateral Mirassol 300 mil

Sem custo: Hyoran (emprestado pelo Palmeiras).

: sem taxa de transferência

Sem custos: Alesson (pertencia ao Paraná, que manteve sua porcentagem dos direitos do atleta), Jadson (emprestado pelo Cruzeiro), Fessin (emprestado pelo Corinthians), Régis (emprestado pela ), Daniel (chega após fim de contrato com o Fluminense).

: valor não revelado

Jogador Posição Pertencia ao... Preço em euros Ruan Renato Zagueiro Não revelado

Sem custos: Luiz Otávio (emprestado pelo Tombense), Bruno Nazário (emprestado pelo ), Thiaguinho (emprestado pelo Corinthians), Alexander Lecaros (chega sem custos junto ao -PER), Pedro Raúl (chega sem custos junto ao Vitória de Guimarães), Guilherme (emprestado pelo Tombense).

Ceará: mais de € 670 mil

Jogador Posição Pertencia ao... Preço em euros Bruno Pacheco Lateral Chapecoense Não revelado Charles Meio-campo Inter 670 mil

Sem custos: Fernando Prass (chega sem custos junto ao Palmeiras), Rogério (emprestado pelo Bahia), William Claus (chega sem custos junto ao Inter), Rafael Sóbis (chega sem custos junto ao Inter), Rodrigão (emprestado pelo Santos), Eduardo (emprestado pela Chapecoense), Tiago (emprestado pelo Bahia).

Corinthians: € 7,83 milhões





Jogador Posição Pertencia ao... Preço em euros Matheus Davó Atacante 150 mil Cantillo Meio-campo Júnior Barranquilla 2,68 milhões Luan Meia Grêmio 5 milhões

Sem custos: Sidcley (emprestado pelo ).

: sem taxa de transferência

Sem custos: Gabriel (emprestado pelo Flamengo), Rhodolfo (chega sem custos junto ao Flamengo), Renê Júnior (emprestado pelo Corinthians), Caetano (emprestado pelo Corinthians), César (emprestado pelo Tubarão), Alex Muralha (emprestado pelo Flamengo).

Flamengo: mais de € 7,5 milhões

Jogador Posição Pertencia ao... Preço em euros Michael Atacante Goiás 7,5 milhões Thiago Atacante Não revelado

Sem custos: Gustavo Henrique (zagueiro, ex-Santos), Pedro Rocha (emprestado pelo Spartak de Moscou).

Fluminense: sem taxa de transferência

Sem custos: Caio Paulista (emprestado pelo Tombense), Felippe Cardoso (emprestado pelo Santos), Yuri (chega sem custos junto ao Santos), Yago Felipe (emprestado pelo Vitória), Henrique (emprestado pelo Cruzeiro), Egídio (chega sem custos junto ao Cruzeiro).

Fortaleza: sem taxa de transferência

Sem custos: Michel (emprestado pelo Grêmio), Edson Carius (chega sem custos junto ao CRB).

Goiás: valor não revelado

Jogador Posição Pertencia ao... Preço em euros Daniel Villalva Atacante Veracruz-MEX Não revelado Vidal Lateral Juventude Não revelado

Sem custos: Luiz Gustavo (emprestado pelo ), Lucão (chega sem custos junto ao Fluminense), Henrique Almeida (chega sem custos junto ao Grêmio).

Grêmio: sem taxa de transferência

Sem custos: Caio Henrique (emprestado pelo ), Lucas Silva (chega sem custos), Victor Ferraz (troca com o Santos envolvendo o Madson).

Inter: sem taxa de transferência

Sem custos: Thiago Galhardo (chega após fim de vínculo com o Ceará), Rodinei (emprestado pelo Flamengo), Damián Musto (emprestado pelo -ESP).

Red Bull Bragantino: € 12,4 milhões

Jogador Posição Pertencia ao... Preço em euros Alerrandro Atacante Atlético-MG 3 milhões Leonardo Realpe Zagueiro Ind.Del Valle 900 mil Artur Atacante Palmeiras 5,5 milhões Thonny Anderson Meia-atacante Grêmio 3 milhões

Sem custos: Matheus Jesus (emprestado pelo Corinthians), Luan Cândido (emprestado pelo ).

Santos: sem taxa de transferência

Sem custos: Raniel (troca com o envolvendo Vitor Bueno), Madson (troca com o Grêmio envolvendo Victor Ferraz).

Sport: sem taxa de transferência

Sem custo: Leandro Barcía (emprestado pelo Goiás), Marquinhos (emprestado pelo Corinthians), Lucas Mugni (chega sem custos após passagem pelo Oriente Petrolero-BOL), Ewandro (emprestado pela -ITA), Jean Patrick (sem custos após passagem pelo Cuiabá), Kevin Méndez (estava sem clube após passagem pela ), Betinho (emprestado pelo Tombense).

Vasco: sem taxa de transferência

Sem custos: Germán Cano (estava sem contrato após passagem pela ).