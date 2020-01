Ponte Preta x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão entra em campo nesta quinta-feira (30), pela terceira rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a manutenção da liderança do Grupo D, o visita a nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do . A partida terá transmissão do canal Premiere, na TV fechada, mas a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Corinthians DATA Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 LOCAL Moisés Lucarelli - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão no canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma vitória e um empate no Campeonato Paulista, o Corinthians lidera o Grupo D, com quatro pontos em dois jogos disputados.

Para o confronto desta quinta, o técnico Tiago Nunes deve manter o mesmo time dos últimos jogos. No entanto, a principal mudança é a presença de Richard no meio-campo.

Por outro lado, a Ponte Preta, segunda colocada do Grupo A, com três pontos, visa também a segunda vitória na temporada.

Provável escalação do Ponte Preta: Lima; Jeferson, Cleber, Trevisan, Lazaroni; Olivera, Ezequiel; Bruno Rodrigues, João Paulo, Apodi; Roger

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 3 Santo André Campeonato Paulista 23 de janeiro -SP 0 x 1 Ponte Preta Campeonato Paulista 26 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Limeira x Ponte Preta Campeonato Paulista 3 de fevereiro 17h (de Brasília) Ponte Preta x Campeonato Paulista 8 de fevereiro 19h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 4 x 1 Botafogo-SP Campeonato Paulista 24 de janeiro 1 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 26 de janeiro

Próximas partidas