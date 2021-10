Quando Agüero estreia pelo Barcelona?

O jogador chegou ao clube em agosto, mas estava tratando de uma lesão na panturrilha

Uma das grandes contratações do Barcelona para a temporada 2021/22, Sergio Agüero pode finalmente fazer sua estreia pela equipe catalã. O jogador, que teve uma lesão constatada antes de fazer seu primeiro treino no clube, está se recuperando e próximo de voltar aos gramados.

Contratado em agosto por causa de Lionel Messi, tanto como um trunfo para tentar a permanência do camisa 10 quanto para poder jogar ao lado do amigo, Agüero não conseguiu atuar ao lado do conterrâneo. Mais do que isso, ainda não conseguiu atuar pelo Barça.

Depois de apenas 20 jogos no último de seus 10 anos no Manchester City, o argentino chegou ao clube espanhol e logo foi diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha direita. A lesão atrasou a estreia de uma das esperanças de gol do Barcelona, que vive um momento conturbado.

Quando Agüero vai fazer seu primeiro jogo pelo Barça?

Após estes meses afastado, o atacante poderá, finalmente, vestir a camisa do Barcelona. Nesta segunda-feira (11), Agüero fez seu primeiro treino com o elenco do clube catalão que, por conta das seleções, está um pouco desfalcado.

Ter o jogador de 33 anos de volta às atividades, porém, é uma boa notícia, que acendeu as esperanças de que ele possa entrar em campo já neste domingo, 17 de outubro, contra o Valencia, pela nona rodada da La Liga.

Além de Agüero, Ousmane Dembélé, que também ainda não entrou em campo na atual temporada por conta de uma lesão no joelho durante a Eurocopa, deve ser outro reforço do Barça. Juntos, os dois servem como um trunfo para o time que vem sofrendo na temporada, principalmente com a falta de rendimento e gols - marcou apenas 11 em nove jogos, todos eles no Campeonato Espanhol, ainda estando zerado na Liga dos Campeões.

O jogo entre Barcelona e Valencia, na casa do clube blaugrana, será neste domingo (17), às 16h (de Brasília). Os comandado de Ronald Koeman, com 12 pontos conquistados em sete jogos disputados - três vitórias, três empates e uma derrota -, é o nono colocado do Espanhol, uma posição atrás do adversário, que tem o mesmo número de pontos mas leva a melhor nos critérios de desempate.