Quando a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo do Qatar?

Caminho do Brasil em busca do hexa começa alguns dias após a abertura do Mundial

A Copa do Mundo do Qatar está cada dia mais próxima, então é natural que a expectativa dos torcedores esteja alta. E, no Brasil, além da animação para a maior competição de futebol no mundo, também existe a empolgação pela possibilidade de a seleção finalmente conquistar seu sexto título na competição.

A conquista do hexa, porém, depende de um "longo" caminho a ser percorrido pela seleção brasileira, que precisa enfrentar sete jogos antes de poder levantar a taça. São três partidas da fase de grupos, além de quatro de mata-mata, uma de oitavas, uma de quartas, uma de semi e a grande final.

A estreia do Brasil na Copa, porém, vai acontecer um pouquinho depois da grande abertura da Copa do Mundo, de forma que os brasileiros ainda tenham que segurar a animação um pouquinho mais. Isso porque, por estar no Grupo G, o primeiro jogo da seleção brasileira é só um pouco mais para frente.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo de 2022?

O primeiro jogo da equipe de Tite, Neymar e companhia será contra a Sérvia, no Lusail Stadium, na quarta - e última - data de jogos da primeira rodada, dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h (de Brasília). Quatro dias depois, no dia 28, uma segunda-feira, a seleção volta a campo, agora às 13h (de Brasília), desta vez para enfrentar a Suíça. Mais tarde, na sexta-feira, dia 2 de dezembro, encerra a fase de grupos contra Camarões.

Caso consiga a classificação, então, a seleção amarelinha avança para o mata-mata. A depender de sua posição no grupo, o Brasil pode jogar no dia 5 ou 6 de dezembro pelas oitavas, classificando-se, 9 ou 10 pelas quartas e 13 ou 14 pela semifinal. Caso supere todas essas etapas, no dia 18 de dezembro é a vez da grande final.

Veja os jogos do Brasil de forma detalhada: