Qual será o jogador na capa do FIFA 23?

A GOAL te mostra os favoritos na corrida para estampar a última edição do game

A EA Sports está trabalhando em sua última edição do FIFA - o FIFA 23 -, e deve anunciar oficialmente o jogo em julho. A expectativa está aumentando para a última edição da popular série de videogames, e os fãs estão ansiosos para ver as mudanças e, principalmente, o astro que estará na capa do videogame.

O FIFA 23 tem o potencial de ser a melhor edição do jogo até agora, com um recurso Crossplay que deve ser incluído para aprimorar a experiência do usuário. Mas e a tão aguardada capa? Qual estrela do futebol se tornará o principal embaixador do jogo? A GOAL foi atrás.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Qual jogador estará na capa do FIFA 23?

Ser o jogador na capa do FIFA é uma questão de honra. Normalmente o escolhido é um dos mais populares do futebol mundial, que vai vivendo grande fase dentro dos gramados e que atraiu uma multidão de fãs. Além do prestígio de estar na capa de um dos jogos mais populares do mundo, o escolhido também é estrela das campanhas de marketing, capa do FIFA Ultimate Team e aparece nas telas do modo de jogo.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo já foram os astros do jogo, enquanto Kylian Mbappé foi o rosto do FIFA nas últimas duas edições - podendo repetir o feito neste que será o último lançamento.

Mais artigos abaixo

De acordo com informações vazadas pelo FUTZONEFIFA, Mbappé é novamente o favorito para estampar a capa do FIFA 23. Ele deve dividir os holofotes com Vinícius Jr., Eduardo Camavinga, Alphonso Davies, Heung-Min Son, David Alaba, Trent Alexander-Arnold e Phil Foden, que serão os outros embaixadores do jogo, enquanto Christian Pulisic, que teve a função em 2022, não deve retornar.

Em quem os fãs estão votando para ser a capa do FIFA 23?

Todos os anos, o site de fãs Fifplay realiza uma pesquisa para saber quem os fãs querem ver na capa do famoso jogo. E, neste ano, surpreendentemente, Riyad Mahrez, do Manchester City, está liderando a votação com 27% dos votos.

O argelino, que teve uma boa temporada em 2021-22, é seguido por Mohamed Salah (19%), Cristiano Ronaldo (12%) e Lionel Messi (8%), nomes esperados para estarem entre as preferências dos fãs. O estranho é ver Karim Benzema, um dos favoritos à Bola de Ouro deste ano, ocupar apenas a sexta posição, com somente 5% dos votos.