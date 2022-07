Barcelona insiste, e encaminha contratação de Lewandowski mais barato que Haaland

Atacante polonês tem acordo verbal, e deve ser nova peça para o setor ofensivo catalão

O Barcelona finalmente chegou a um acordo com o Bayern de Munique para a compra de Robert Lewandowski. O atacante era o principal alvo do clube catalão para a janela de transferências, e custará € 50 milhões aos cofres do Barça (pouco mais de R$ 270 mi na cotação atual).

Considerando os 12 meses restantes de contrato a cumprir de Lewa, o Bayern foi firme na negociação. O artilheiro polonês se junta a Raphinha, recém contratado junto ao Leeds, como as grandes esperanças para os espanhóis na temporada 22/23.

O Barcelona vai contratar Lewandowski?

Segundo Oliver Khan, CEO do Bayern, a oferta do Barcelona fez com que vender Lewandowski seja a alternativa que "faz mais sentido" para a direção do clube alemão.

"Tivemos uma janela de transferências bem sucedida, com a chegada de um jogador fora de série como Sadio Mané. Agora chegamos a um acordo com o Barcelona, que por enquanto é só verbal", finalizou o ex-goleiro.

Por que o Barcelona contratou Robert Lewandowski?

Cheio de opções para o setor ofensivo, com nomes como Pierre Emerick Aubameyang, Memphis Depay e o recém-chegado Raphinha, o Barcelona segue adotando a política de buscar talentos de peso no mercado.

Aos 33 anos e custando altas cifras, o polonês acumulou 344 gols em 375 partidas disputadas pelo Bayern de Munique, e é visto como uma solução definitiva para a vaga de atacante do time.