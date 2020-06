Qual o impacto do coronavírus na receita dos clubes do Brasil? Flamengo e Inter estão entre os mais afetados

Estuda aponta o impacto financeiro que clubes brasileiros vão sofrer com a pandemia da Covid-19; Internacional e Grêmio em situações opostas

Que a pandemia do novo coronavírus está impactando a grande maioria dos clubes não é novidade. Porém, o prejuízo financeiro pode ser maior do que muitos esperavam no . , e estão entre os clube que mais vão perder, enquanto é o que se “salva” entre os principais times brasileiros.

De acordo com estudo publicado pela Sports Value, empresa especializada consultoria financeira e marketing esportivo, os vinte clubes da primeira divisão do Brasil podem perder um total de R$ 2,5 bilhões, fazendo com que a receita conjunta dessas equipes seja reduzida para R$ 3,6 bilhões em 2020, frente a R$ 6,1 bilhões em 2019.

O quesito que irá trazer o maior impacto para os clubes, segundo o estudo, será a receita com vendas de jogadores, que deve gerar perdas de até R$ 800 milhões no total em comparação com o ano de 2019, seguido de direitos de TV (até R$ 500 milhões) e bilheteria (até R$ 410 milhões). Receitas com patrocínio, premiação, sócio-torcedor e com o clube social também foram computadas.

Entre os clubes, o Flamengo será um dos mais impactados, com uma queda de 42% na receita em comparação com o ano passado. Com o desempenho fantástico de 2019, os títulos e as vendas de jovens para a Europa, o rubro-negro carioca arrecadou um total de R$ 950 milhões, com boa parte dos ganhos vindo de transferências, direitos de TV e bilheteria. O total esperado para 2020 é de R$ 551 milhões.

Além do Flamengo, Athlético e Internacional são os clubes brasileiros que mais devem sentir os efeitos da pandemia, com perdas de receita superiores a 40% em comparação com o ano passado (43%, 42%, respectivamente).

O também deve faturar 44% a menos do que em 2019, mas boa parte desse prejuízo está relacionado com a queda do clube para a série B do Campeonato Brasileiro.

Dentre os maiores clubes do Brasil, Atlético-MG e são os que devem perder menos em comparação com o ano de 2019. O estudo projeta uma arrecadação de R$ 260 milhões ao final de 2020 para o , e de R$ 325 milhões para o tricolor gaúcho (perdas de 27% e 26%, respectivamente).