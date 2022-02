Qual o histórico de Neymar e Messi contra o Real Madrid?

Companheiros tanto no Barcelona como no PSG, Messi e Neymar se acostumaram a enfrentar o Real Madrid em partidas decisivas. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa 2021/22, então, não foi diferente: o time francês foi sorteado contra o Real.

Assim, precisarão fazer bons jogos se o Paris Saint-Germain for se classificar para as quartas. Mas historicamente, qual costuma ser o desempenho da dupla quando eles enfrentam o time merengue?

Pensando nisso, nós compilamos todas as estatísticas de Messi e Neymar em jogos contra o Real Madrid. Confira!

Qual é o aproveitamento de Messi e Neymar em jogos contra o Real Madrid?

Tanto o argentino como o brasileiro tem bons números diante dos merengues. Mas quem será que é mais decisivo?

Em 11 jogos, Neymar venceu o Real Madrid em cinco ocasiões. O atleta também empatou duas vezes e perdeu outras quatro, para um aproveitamento de 51,5%.

Já Messi tem 46 partidas diante do rival, quase quatro vezes mais que o companheiro. No total, ganhou 20 jogos, empatou 11 e perdeu 15... para um aproveitamento igual de 51,5%.

Qual é o aproveitamento de Messi e Neymar em jogos contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu?

Restrigindo a pesquisa a apenas jogos disputados no Santiago Bernabéu, os números mudam.

Nas 23 partidas em que Messi entrou em campo contra o Real Madrid no estádio do clube, ganhou 12, empatou três e perdeu oito, para um aproveitamento de 56,5%, número superior ao aproveitamento geral.

Já com Neymar, acontece o inverso. Foram cinco partidas para o craque brasileiro, com duas vitórias, um empate e uma derrota - e um aproveitamento de 46,6%.

Quantos gols e assistências Messi e Neymar marcaram contra o Real Madrid?

É claro: dois craques desse tamanho já se acostumaram a deixarem suas marcas diante do Real.

Neymar é quem tem uma média melhor. São três gols e sete assistências nos 11 jogos, para uma média de 0,91 participações em gol por partida. Dentro do Santiago Bernabéu, esses números mudam para dois gols e quatro assistências e uma média de 1,2 participações por jogo.

Já Messi está muito próximo. O argentino tem 26 gols e 14 assistências em seus 46 jogos, com uma média de 0,87 participações em gol. Dentro da casa do Real Madrid, marcou 15 vezes e deu nove assistências, para uma média de 1,04.

O último gol de Messi, porém, foi apenas em 6 de maio de 2018 - já são oito jogos de jejum.

Qual é o aproveitamento nos pênaltis de Messi e Neymar contra o Real Madrid?

No primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões 2021/22, Messi perdeu um pênalti contra o Real Madrid. Muitos se perguntaram, então: qual o aproveitamento do argentino diante do rival?

Este foi o primeiro pênalti que Messi perdeu contra o Real. São sete cobranças, com apenas um erro, justamente diante de Courtois em 15 de fevereiro de 2022. No total, tem um aproveitamento de 85,7%.

Já Neymar nunca bateu um pênalti diante do Real Madrid.