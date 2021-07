Equipe de Tite não perde há 13 jogos; confira a sequência invicta

A seleção brasileira entra em campo na noite deste sábado (11) em busca de mais um título da Copa América. O time de Neymar e companhia encara a Argentina, no Maracanã, para levantar o troféu da principal competição do continente pela décima vez na história. E em caso de título, o Brasil manterá uma boa sequência invicta.

Os comandados de Tite não perdem uma partida há 13 jogos, contabilizando torneios oficiais e jogos amistosos. Neste período, são 12 vitórias e apenas um empate - contra o Equador, na fase de grupos da Copa América 2021.

Qual foi a última derrota da seleção brasileira?

A última derrota da seleção brasileira foi justamente para a rival da final da Copa América 2021. Em 15 de novembro de 2019, o Brasil perdeu para a Argentina em um amistoso disputado na Arábia Saudita por 1 a 0, com o gol da vitória argentina anotado por Lionel Messi, de pênalti.

De lá para cá:

19/11/19: Brasil 3 x 0 Coreia do Sul

09/10/20: Brasil 5 x 0 Bolívia

13/10/20: Peru 2 x 4 Brasil

13/11/20: Brasil 1 x 0 Venezuela

17/11/20: Uruguai 0 x 2 Brasil

04/06/21: Brasil 2 x 0 Equador

08/06/21: Paraguai 0 x 2 Brasil

13/06/21: Brasil 3 x 0 Venezuela

17/06/21: Brasil 4 x 0 Peru

23/06/21: Brasil 2 x 1 Colômbia

27/06/21: Brasil 1 x 1 Equador

02/07/21: Brasil 1 x 0 Chile

05/07/21: Brasil 1 x 0 Peru

Se considerarmos apenas as competições oficiais (Eliminatórias, Copa América e Copa do Mundo), a última derrota da seleção de Tite foi para a Bélgica: 2 a 1 nas quartas de final do Mundial de 2018, na Rússia. Esta não foi apenas a última derrota da seleção brasileira em jogos oficiais como a única nestes torneios desde que Tite assumiu o comando do time.