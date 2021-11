Neymar sofre entorse no tornozelo e preocupa PSG

Neymar sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo após dividida com Miguel Trauco na vitória do PSG por 3 a 1 sobre o Saint-Etienne, pela 15ª rodada do Campeonato Francês. O craque brasileiro recebeu carrinho do jogador peruano aos 83 minutos e teve que deixar o gramado do Stade Geoffroy-Guichard de maca, na manhã deste domingo (28).

A dura entrada do adversário fez com que o camisa 10 do Paris Saint-Germain sofresse uma entorse no tornozelo esquerdo e fosse às lágrimas. Logo que foi ao chão, o atleta pediu substituição para deixar o gramado e foi prontamente atendido pelo técnico Mauricio Pochettino.

Depois de quatro minutos de atendimento ainda dentro das quatro linhas, o brasileiro deixou o campo de maca e foi substituído por Éric Ebimbe. A mudança ocorreu aos 87 minutos do duelo.

Neymar deve ser reavaliado no decorrer do dia para detectar a gravidade da lesão sofrida no duelo desta tarde. O jogador é uma das estrelas do time francês. Nesta temporada, ele soma três gols e três assistências em 14 partidas disputadas.