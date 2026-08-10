Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

Traduzido por

Qual é a situação de Hamza Abdelkarim? Flick recorre a dupla do time reserva em treino do Barcelona

La Liga
Barcelona
H. Flick
H. Abdelkarim
Espanha
Alemanha
Egito

O Barcelona segue com sua preparação para o início da nova temporada, que começa com a partida de abertura no campeonato no dia 23 de agosto, diante do Elche.

 Os comandados de Hansi Flick, que tiveram folga no último domingo após o torneio amistoso triangular disputado no sábado em Údine, voltaram aos treinos na manhã desta segunda-feira, em uma sessão que contou com a presença limitada de jogadores do Barcelona Atlètic (a equipe B).

 De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", participaram apenas Álvaro Cortés e Hamza Abdelkarim ao lado do restante dos jogadores da equipe principal.

A presença desses dois jogadores nos treinos sob o comando de Hansi Flick não implica quaisquer outras consequências após a sessão de segunda-feira. Isso não significa que Flick descartou o restante dos jogadores do Barcelona Atlètic e vai contar apenas com Cortés e Hamza Abdelkarim, assim como não significa que os demais jogadores não vão treinar nos dias seguintes.

A presença dos jovens jogadores na sessão de treino foi completada com os goleiros Iakobishvili e Iker Rodríguez,  enquanto Juan García, Eric García e Jordan já haviam retornado no último domingo e seguiram treinando na segunda-feira.

Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Os jogadores que estavam a serviço de suas seleções e ainda não retornaram estarão de volta, no mais tardar, até a quarta-feira, e então Flick terá o elenco inteiro à disposição, à espera das chegadas e saídas.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google