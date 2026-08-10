O Barcelona segue com sua preparação para o início da nova temporada, que começa com a partida de abertura no campeonato no dia 23 de agosto, diante do Elche.

Os comandados de Hansi Flick, que tiveram folga no último domingo após o torneio amistoso triangular disputado no sábado em Údine, voltaram aos treinos na manhã desta segunda-feira, em uma sessão que contou com a presença limitada de jogadores do Barcelona Atlètic (a equipe B).

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", participaram apenas Álvaro Cortés e Hamza Abdelkarim ao lado do restante dos jogadores da equipe principal.

A presença desses dois jogadores nos treinos sob o comando de Hansi Flick não implica quaisquer outras consequências após a sessão de segunda-feira. Isso não significa que Flick descartou o restante dos jogadores do Barcelona Atlètic e vai contar apenas com Cortés e Hamza Abdelkarim, assim como não significa que os demais jogadores não vão treinar nos dias seguintes.

A presença dos jovens jogadores na sessão de treino foi completada com os goleiros Iakobishvili e Iker Rodríguez, enquanto Juan García, Eric García e Jordan já haviam retornado no último domingo e seguiram treinando na segunda-feira.

Os jogadores que estavam a serviço de suas seleções e ainda não retornaram estarão de volta, no mais tardar, até a quarta-feira, e então Flick terá o elenco inteiro à disposição, à espera das chegadas e saídas.