Aston Villa, Tottenham Hotspur e Coventry City fracassaram na tentativa de balançar as redes ao longo das três primeiras rodadas da Premier League.

A rede de estatísticas Opta apontou que 2026-2027 é a primeira temporada da história da Premier League em que três equipes não conseguem marcar nenhum gol em seus três jogos de abertura, sendo elas Aston Villa, Coventry e Tottenham.

O Aston Villa começou sua caminhada na Premier League nesta temporada de forma catastrófica, ao perder por 4 a 0 para o Brighton, antes de cair diante do Arsenal por 1 a 0, e em seguida empatar sem gols com o Hull City.

Já o Tottenham iniciou sua trajetória na Premier League com a derrota por 3 a 0 para o Brentford, seguida da derrota por 2 a 0 para o Newcastle, antes do empate sem gols com o Nottingham Forest.

O Coventry City perdeu sua primeira partida no campeonato por 3 a 0 para o Arsenal, depois caiu por 1 a 0 diante do Hull City, e em seguida perdeu pelo mesmo placar para o anfitrião Manchester City.

O Tottenham conta em seu elenco com o jogador egípcio Omar Marmoush, que se juntou à equipe recentemente, vindo do Manchester City por empréstimo, com obrigatoriedade de compra ao fim da temporada.

Marmoush disputou os dois últimos jogos do Tottenham como titular, diante de Newcastle e Nottingham, mas não conseguiu deixar uma marca de destaque.

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