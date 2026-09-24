Na noite de quinta-feira, está marcada a abertura da quinta edição da Liga das Nações. Não só é novamente uma chance de título para a seleção neerlandesa, como o torneio também pode ser de grande valor de olho na Eurocopa de 2028. Neste artigo, você lê como funciona a Liga das Nações e o que está em jogo para a Holanda.

O torneio é dividido em quatro divisões: Liga A, B, C e D. As seleções mais fortes, entre elas a Holanda, disputam a Liga A, enquanto as seleções mais fracas estão distribuídas pelas divisões inferiores. As Ligas A, B e C contam cada uma com dezesseis seleções, divididas em quatro grupos de quatro. A Liga D é composta por seis seleções, divididas em dois grupos de três.

No fim das contas, apenas as dezesseis seleções da Liga A disputam o título da Liga das Nações. Para ter chance de conquistar esse troféu, uma seleção precisa terminar entre as duas primeiras do grupo. Para a Holanda, Alemanha, Sérvia e Grécia são as adversárias. A primeira ou a segunda colocação basta para garantir vaga nas quartas de final. A seleção que depois sobreviver à fase mata-mata será coroada campeã da Liga das Nações 2026/27.

Também há muito em jogo para as seleções das outras divisões. Isso porque a Liga das Nações conta com um sistema de promoção e rebaixamento, que determina em qual divisão uma seleção atuará na edição seguinte. Uma seleção que agora joga na Liga B, portanto, não pode vencer a Liga das Nações neste ano. Em caso de promoção, porém, ela poderá atuar no nível mais alto na próxima edição.

Qualificação para a Eurocopa

Além disso, a Liga das Nações pode desempenhar um papel importante na qualificação para a Eurocopa de 2028. A fase qualificatória começa em 2027 e é composta por doze grupos de quatro ou cinco seleções. Os doze vencedores de grupo se classificam diretamente para a Eurocopa, assim como os oito melhores segundos colocados. Os quatro segundos colocados restantes dependerão dos play-offs.

E é aí que a Liga das Nações volta a entrar em cena. Isso porque uma seleção que vencer seu grupo na Liga das Nações, mas não conseguir se classificar diretamente para a Eurocopa, ainda pode ganhar um caminho até os play-offs. Nesse processo, a análise é feita de cima para baixo entre os vencedores de grupo das Ligas A, B, C e D.

Isso também pode ser importante para a Holanda. Se a seleção neerlandesa vencer seu grupo na Liga das Nações, mas acabar não se classificando diretamente para a Eurocopa, a Liga das Nações oferece, portanto, uma rota extra rumo aos play-offs. Dessa forma, o torneio funciona como uma espécie de rede de segurança para as seleções que ficam sem uma vaga direta na Eurocopa. Vale ressaltar que vencer o grupo não garante automaticamente um lugar nos play-offs: a definição final depende das classificações diretas e do ranking da Liga das Nações.

Quantas seleções participarão ao fim dos play-offs da Eurocopa só ficará claro mais tarde. Nesse cenário, as classificações dos países-sede também desempenham um papel. Por enquanto, o principal é que a Liga das Nações pode render mais do que apenas a disputa por um novo título internacional.