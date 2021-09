Qual é a escalação do Santos contra o Bahia, no Brasileirão?

Na Vila Belmiro, Fábio Carille fará a sua primeira partida no comando do Alvinegro

O Santos recebe o Bahia na noite deste sábado (11), na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe não vence há cinco rodadas (três empates e duas derrotas) e terá, pela primeira vez, Fábio Carille no comando da equipe.

A grande novidade no Alvinegro é o retorno de Marinho, que está recuperado de um hematoma na coxa esquerda e voltou a ser relacionado após ficar 10 jogos afastado.

Os desfalques do Santos para o duelo são Emiliano Velázquez (suspenso), Luiz Felipe, John, Madson, Kaiky, Jobson, Sandry e Kevin Malthus, todos lesionados.

O Peixe entra em campo tentando manter uma invencibilidade de nove anos como mandante em duelos contra o Bahia. A última vitória do Tricolor foi em 2012, pelo placar de 3 a 1.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram seis vezes, com seis vitórias santistas (12 gols marcados e um sofrido).

A provável escalação do Santos é: João Paulo; Pará, Robson Reis, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Carlos Sánchez, Gabriel Pirani, Lucas Braga e Marcos Guilherme; Léo Baptistão.

O Santos está na 14º posição do Brasileirão, com 22 pontos marcados, há apenas um ponto do primeiro time na zona de rebaixamento (América-MG).