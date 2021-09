Santos anuncia Fábio Carille como novo técnico até dezembro de 2022

Treinador é o escolhido pelo Peixe para substituir Fernando Diniz e estreia neste sábado, contra o Bahia, pelo Brasileirão

O Santos anunciou a contratação do técnico Fábio Carille até dezembro de 2022, conforme adiantado pela Goal. O acerto foi concluído nesta quarta-feira (8 de setembro), depois de o treinador desembarcar no Brasil na última terça-feira vindo de Doha, no Catar.

A negociação foi rápida. Carille estava livre no mercado depois de ser demitido do Al Ittihad, da Arábia Saudita e foi o escolhido pelo Peixe para substituir Fernando Diniz. Sua estreia será neste sábado, contra o Bahia, pelo Brasileirão.

O objetivo inicial é fugir da zona de rebaixamento: o Santos tem 22 pontos, e o América-MG, primeiro time no Z-4, soma 18.

BEM-VINDO, CARILLE! ⚪⚫



Fábio Carille é o novo técnico do Santos FC. O treinador acertou seu vínculo em conversa com o presidente, Andres Rueda, e o executivo de futebol, André Mazzuco, definindo acordo até o final de 2022. A estreia será no sábado (11) contra o Bahia, na Vila. pic.twitter.com/Nc9iwCvPR7 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 8, 2021

Na última terça-feira, Carille já havia falado praticamente como novo técnico do Santos. No desembarque no aeroporto de Guarulhos, Carille disse o seguinte:

"Responsabilidade é de o quanto antes detectar o que o grupo pode nos dar em relação a características. Clube se fortaleceu: Tardelli, Baptistão, Velazques. É chegar e fazer um bom trabalho para que o Santos melhore".

"Só dei continuidade no Corinthians daquilo que eu aprendi e fui muito vitorioso. De um DNA plantado pelo Mano em 2008 e 2009. Depois veio Tite. Só dei sequência. Meu trabalho esse ano no Ittihad mostra ser diferente. Os números no Corinthians mostram alguma coisa diferente principalmente em 2018. Um time que propunha e ficava com a bola no pé. O quanto antes detectar a equipe que vai trabalhar para saber tirar as maiores características do elenco".