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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Qual a relação com Barcola? Iraola explica sua polêmica decisão diante do Fulham

Liverpool x Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
A. Iraola
B. Barcola
England

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, afirmou que seu astro francês Bradley Barcola terá de se acostumar a jogar dos dois lados no Liverpool, após o tropeço diante do Fulham.

O Liverpool empatou, em casa e diante de sua torcida, contra o Fulham, sem gols, na quarta rodada da Premier League inglesa.

O site Tribuna publicou as declarações de Iraola, quando questionado sobre o motivo da mudança de posição de Barcola, depois de ter jogado na ponta direita nas partidas anteriores, e de tê-lo escalado no lado esquerdo diante do Fulham.

O treinador do Liverpool disse: "Acho que já falei isso muitas vezes, temos quatro pontas, e talvez antes do início da temporada, todos diriam que temos um número maior de jogadores de ponta esquerda em comparação com a ponta direita, porque eles jogaram mais no lado esquerdo".

E prosseguiu: "Todos os jogadores de ponta vão jogar no lado direito e no lado esquerdo, dependendo dos confrontos, e dependendo do lado em que achamos que serão mais perigosos, e às vezes com base nas exigências defensivas, e também de acordo com o que sentimos e o que analisamos".

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Andoni Iraola destacou: "Acho que Bradley Barcola, e acho que os quatro jogadores, já jogaram dos dois lados, e isso vai continuar assim durante toda a temporada".

E apontou: "Acho que também estamos trabalhando com Barcola para melhorar sua condição física, porque ele não teve nenhum minuto durante a preparação para a temporada, e acho que há um lado positivo no fato de ele ter jogado hoje, e imagino que ele atuou por um período um pouco mais longo do que jogou três dias atrás diante do Atlético de Madrid".

E concluiu: "Ele teve uma boa chance na segunda trave, mas eles bloquearam sua finalização, no entanto ele chegou ao lugar certo de forma adequada. Talvez saibamos que ele é capaz de oferecer mais, mas a questão agora é dar a ele minutos de jogo, e continuar construindo sua autoconfiança, pois ele é um jogador que vai nos dar mais".

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