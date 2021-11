Qual a escalação do São Paulo contra o Bahia?

Pela 30ª rodada do Brasileirão 2021, o Bahia recebe o São Paulo neste domingo (7), às 18h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Tricolor paulista pode contar com as presenças de Calleri, Rigoni e Rodrigo Nestor, que já treinam normalmente com o grupo.

O time comandado por Rogério Ceni chega para o duelo na Bahia na 12ª colocação com 37 pontos, 10 atrás do Corinthians, que é o 6º colocado e está na zona de classificação para a Copa Libertadores da América.

A vitória sobre o Internacional trouxe um alívio ao São Paulo, que ainda sonha em jogar a Libertadores em 2022. Na atual 12ª posição, o time paulistano estaria classificado para a Sul-Americana, mas o time de Rogério Ceni quer mais. Para isso, precisará vencer o Bahia, que ainda está invicto desde a chegada de Guto Ferreira e esboça uma reação para ficar cada vez mais longe das últimas posições.

O São Paulo não poderá contar com três jogadores, que estão lesionados. São eles: Luan (lesão na coxa), Galeano (lesão no tornozelo) e William (artroscopia no joelho).

Por outro lado, Ceni terá as importantes voltas do atacante Jonathan Calleri e do meia Rodrigo Nestor.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Bahia é: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Orejuela, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Rigoni.

Com dois cartões amarelos e correndo o risco de serem suspensos para o jogo há nove jogadores: Arboleda, Welington, Rodrigo Nestor, Luan, Gabriel Sara, Luciano, Marquinhos, Gabriel e Rigoni