Quais são as maiores vendas na história do Flamengo?

Nomes como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Jorge deram respiro as contas do Rubro-Negro nos últimos anos

Reconhecido pelas grandes vendas, especialmente nos últimos anos , o fez altas cifras exportando seus jovens talentos e as utilizou para montar um time de estrelas no futebol brasileiro . Mas a fama do de vender bem seus atletas não vem só de agora.

A receita para uma fórmula que vem fazendo sucesso é simples: uma categoria de base produtiva, gerando grandes promessas, bem como uma situação financeira - recentemente - menos instável, possibilitando que o time recuse ofertas menores e não precise de vendas estratosféricas, ano a ano, para manter as contas no azul.

Mas quais são as maiores vendas da história do Flamengo? Quem entra na lista e quem pode entrar, no futuro? Confira o levantamento realizado pela Goal .

Quais são as maiores vendas mais caras na história do Flamengo?

Para efeitos de comparação, a escolha adotada foi utilizar os valores em euro no momento da venda. Vale lembrar que cada negociação aconteceu em um momento cuja cotação da moeda estava diferente - além de outros critérios como inflação e correção monetária.

Confira a lista:

Ranking Jogador Clube comprador Valor (em euros) Ano 1 Vinícius Jr. 45 mi 2017 2 Lucas Paquetá 38,40 mi 2018 3 Reinier Real Madrid 30 mi 2019 4 Pablo Marí 16 mi 2020 5 Adriano 13,19 mi 2001 6 Léo Duarte Milan 11 mi 2019 7 Reinaldo 10 mi 2003 8 Jorge 9 mi 2017 9 Jean Lucas 8 mi 2019 10 Cuéllar Al-Hilal 7,5 mi 2019 11 Vágner Love CSKA Moscow 6 mi 2013 12 Renato Augusto 6 mi 2008 13 Hernane Al-Nasr 5,30 mi 2014 14 Henrique Dourado Henan 5,20 mi 2019 15 Felipe Vizeu 5 mi 2018 16 Samir Udinese 4,5 mi 2015 17 Éverton 3,56 mi 2017 18 Juan Bayer Leverkusen 3,25 mi 2002 19 Sávio Real Madrid 3 mi 1997 20 Souza Panathinaikos 3 mi 2008

Duas vendas em potencial que podem ser realizadas pelo Flamengo nos próximos dias entrariam na lista: Éverton Ribeiro e Yuri César.

O primeiro interessa ao Al-Nassr, dos . A pedida dos Rubro-Negros seria de 10 milhões de euros - divididos entre sete milhões em um valor fixo e três milhões por metas a serem cumpridas - para que o titular absoluto retornasse ao mundo árabe. O jogador já teria dado o OK para a negociação. Caso seja vendido por esse valor, Éverton Ribeiro se tornaria a oitava maior venda da história do clube.

Já Yuri César, atualmente emprestado ao , já está praticamente vendido ao Al Shabab , do Qatar, e apenas detalhes separam as duas partes. O atacante de 20 anos se destacou na temporada e será negociado por cerca de 4,9 milhões de euros. Assim, se tornaria a 16ª maior venda da história do clube.