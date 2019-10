Reinier faz início melhor ao de Vinícius Jr pelo Flamengo no Brasileirão

O jovem de 17 anos fez o gol da vitória sobre o Fortaleza, e segue demonstrando poder decisivo

A semana começou com o comprando briga com a CBF, ao não liberar o jovem Reinier para se apresentar à seleção brasileira sub-17. Nesta quarta-feira (16), o jovem meia-atacante fez, nos acréscimos, o gol da vitória do sobre o , fora de casa, resultado que mantém a equipe carioca isolada na liderança do Campeonato Brasileiro.

Reinier aproveitou sobra de bola dentro da área, para cabecear aos 90 minutos para o fundo das redes e sacramentar o 2 a 1, que leva a equipe treinada por Jorge Jesus a 59 pontos.

É apenas o sexto jogo de Reinier no Brasileirão, o quarto como titular, e o camisa 19 já contribuiu diretamente com quatro tentos para a sua equipe: foram três gols e uma assistência.

Embora atue em posição diferente, é um início melhor do que o de Vinícius Júnior, hoje no , pelo Flamengo. Vinícius, que fez sua estreia no profissional justamente em um jogo de Brasileirão, não havia feito gols ou dado assistências em seus seis primeiros compromissos na Série A.

Vinícius, entretanto, não somou tantos minutos em campo na sua primeira meia dúzia de partidas quanto Reinier. Mas ainda na minutagem, o início do mais novo xodó rubro-negro foi melhor em relação ao veloz e habilidoso ponta do Real Madrid.

Os primeiros 372 minutos de Vinícius no Brasileirão (2017)

Gols: 0

0 Assistências: 0

0 Chances criadas: 5

Reinier em 362 minutos no Brasileirão

Gols: 4

4 Assistências: 1

1 Chances criadas: 7

Foram necessários 13 jogos para que Vinícius chegasse a uma minutagem (372) parecida a que Reinier soma atualmente (369). Neste tempo, o ponta somou uma assistência e criou menos oportunidades de gol. Apesar de ter completado mais dribles (teve sucesso em 10 de 29 tentativas), o aproveitamento de Reinier no fundamento é ainda melhor (acertou 4 de 6).

A comparação, contudo, serve mais para mostrar o quanto um jogador jovem, quando pronto, consegue ser mais efetivo em um time que lhe dê mais segurança. Nos seis jogos que disputou, Reinier já somou cinco vitórias e ainda trouxe consigo um empate. Vinícius demorou 13 rodadas para comemorar cinco vitórias com aquele Flamengo – que nem de longe é melhor que o atual.