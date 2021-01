Michael, Everton Ribeiro e cia: jogadores do Flamengo entram na mira do mundo árabe

Times dos Emirados Árabes tentam contratar atletas do Rubro-Negro; entenda cada um dos casos

O entrou em 2021 como um dos principais alvos do chamado mundo árabe no mercado da bola. Com as janelas de transferências se fechando na próxima semana, clubes do Oriente Médio se mobilizaram atrás de reforços e miraram o elenco do clube da Gávea. O tem propostas por Michael, Yuri César, Guilherme Bala, e ainda lida com o forte assédio do Al Nasr, dos , em cima de Ribeiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além disso, o Flamengo também recebeu uma investida do , da , pelo zagueiro Léo Pereira. A primeira oferta foi recusada, mas o time carioca ainda espera uma nova proposta.

Mais times

Confira a seguir a situação de cada atleta com relação às investidas árabes:

Michael

O Flamengo recebeu uma oferta do Al Ain, dos Emirados Árabes, por Michael. As conversas avançaram nesta terça-feira (26) e o jogador pode ter a saída confirmada nos próximos dias.

A ideia inicial é que o atacante saia por empréstimo com obrigação de compra por parte do time árabe. Tempo do empréstimo e os valores fixados estão sendo debatidos.

Vale lembrar que o Fla ainda deve valores pela compra de Michael junto ao Goiás, finalizada no começo de 2020

Yuri César

O jovem Yuri César, que está emprestado ao e seria integrado ao elenco Rubro-Negro para a temporada 2021 virou alvo do Al Shabab, também dos EAU. O Flamengo recebeu uma proposta de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32 milhões) pelo meia-atacante e a negociação está em andamento; a tendência, no momento, é que o atleta seja vendido.

Guilherme Bala

Emprestado ao Flamengo junto ao , Guilherme Bala é mais um jogador a despertar o interesse do futebol árabe. O Al Sharjah, mais um clube emiradense, quer a contratação do jogador e oferece 2,5 milhões de dólares (R$ 13,3 mi) por seus direitos.

O Rubro-Negro pode desembolsar 600 mil reais para ter Bala em definitivo (equipe carioca tem a prioridade na compra) e negocia-ló com o Al Sharjah.

Ribeiro

Aos 31 anos de idade, Everton Ribeiro também é alvo do Al Nasr, também dos Emirados Árabes. A equipe pretende oferecer 7 milhões de dólares ao Flamengo e espera uma resposta do jogador para oficializar a proposta.

Um dos capitães da equipe, o meia ficou balançado com a possibilidade de fazer o último grande contrato da carreira e voltar a um país onde viveu bons momentos. O clube árabe tem pressa e espera uma resposta do jogador até a próxima quinta-feira (28).

A janela de transferências dos Emirados Árabes fecha no dia 1 de fevereiro.

Na Europa

O Flamengo recusou a primeira oferta do Besiktas por Léo Pereira. A ideia do time turco era ter o zagueiro por empréstimo, sem obrigatoriedade de compra.

O time carioca, no entanto, pede uma compensação financeira ou ao menos uma cláusula que obrigue o clube a comprar o jogador no final do empréstimo. As conversas ainda não foram encerradas.