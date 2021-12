Quais resultados o Benfica de Jorge Jesus precisa para avançar às oitavas da Champions League?

A última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões é decisiva para o Grupo E, de Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dínamo de Kiev. Espanhóis e portugueses brigam por uma vaga restante nas oitavas de final, enquanto Jorge Jesus está ameaçado no comando dos Encarnados.

Desejado por flamenguistas, Jorge Jesus não anda em bons termos com a torcida do Benfica. Entregando muito menos do que se pretendia do técnico, o Mister está desagradando os encarnados, inclusive na diretoria. No entanto, o cenário pode mudar com uma classificação ao mata-mata da Champions League, desafio do Benfica nesta última rodada da fase de grupos da competição europeia.

No Grupo E, o Benfica ainda tem chance de classificação às oitavas de final. A primeira vaga do grupo já foi para o Bayern de Munique, mas a segunda segue em aberto, sendo disputada pelos Encarnados com o Barcelona, que corre o risco de não ir ao mata-mata pela primeira vez em 21 anos. A situação para os portugueses de Jorge Jesus, porém, é menos confortável do que a dos espanhóis.

Quais resultados classificam o Benfica às oitavas de final da Liga dos Campeões?

O Benfica entra na última rodada com a desvantagem de pontuação em relação ao Barcelona, e ocupando a terceira posição do Grupo E, colocação que o leva à Liga Europa. No entanto, como são apenas dois pontos a menos, os portugueses ainda podem sonhar com uma classificação ao mata-mata da maior competição de clubes da Europa.

Diferente do Barcelona, o Benfica não depende apenas de si para avançar. Para terminar na segunda colocação do grupo, os Encarnados precisam vencer o Dínamo de Kiev e torcer para que os espanhóis não vençam o Bayern de Munique na Alemanha. Com a vitória portuguesa e a derrota culé, o Benfica fica um ponto na frente e vai às oitavas, no caso da vitória benfiquista e empate entre Barça e Bayern, portugueses e espanhóis empatam em pontos, mas o time de Jorge Jesus fica com a vaga nos critérios de desempate.

Se não vencer o Dínamo ou se o Barcelona conquistar os três pontos na Alemanha, o Benfica está eliminado da Champions League 2021/22, e a vaga fica com os espanhóis.