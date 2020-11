Quais jogadores do Vasco foram diagnosticados com a Covid-19?

O Cruz-Maltino já registra sete casos em seu elenco, todos eles são jogadores

O futebol braisleiro vai vivendo um momento delicado por conta do novo coronavírus. Já são vários times ques registram um número alto de casos de infecção pelo novo vírus em seu elenco, os mais notáveis são Palmeiras e , mas o já começa a sofrer com os desfa;ques por conta da Covid-19, já são sete casos confirmados.

Enquanto se prepara para o jogo contra o Fortaleza, nesta quinta (19), às 19h (de Brasília), o Cruz-Maltino se deparou com um problema. Com uma onda de Covid-19 assolando o futebol nacional, os cariocas registram sete casos positivos do vírus, todos entre jogadores, sendo alguns titulares.

Sem entregar a escalação para o jogo, Sá Pinto vai ter que montar um time para enfrentar o Tricolor com desfalques, e torcendo para que novos casos não surjam nos próximos dias e tragam mais problemas ao time.

Quem são os jogadores do Vasco diagnosticados com a Covid-19?

Foto:Divulgação/Vasco

Já são sete casos confirmados de Covid-19 até o momento no elenco cruz-maltino. São eles: Leandro Castan, Carlinhos, Ribamar, Miranda, Fellipe Bastos, Tiago Reis e Ulisses.

Os dois casos mais recentes são os de Tiago Reis e Ulisses, que testaram positivo nas véspera do jogo. Apesar de não serem titulares, os dois devem fazer falta ao Vaso, o primeiro vinha sendo opção no lugar de Cano e o zagueiro é reserva imediato para a defesa.

Está é a segunda onda forte de Covid-19 que o Vasco está enfrentando. No retorno das atividades após a paralisação o Gigante da Colina foi um dos que mais sofreu com desfalques. Segundo um levantamento feito pelo Uol, com estes novos sete casos, o elenco quase inteiro já testou positivo em algum momento - apenas sete atletas ainda não contraíram o vírus.

Os jogadores com Covid-19 serão desfalque por quanto tempo?

Não existe um tempo certo para que os atletas infectados voltem a estar à disposição do treinador. Segundo o protocolo da CBF é necessário que todos cumpram o isolamento em suas casas, sem contato com os demais, e só voltem a integrar o elenco quando tiverem resultado negativo no teste.

O Vasco está realizando os teste periodicamente em jogadores e comissão técnica de acordo com o protocolo da CBF, sempre de forma que o resultado chegue a tempo da partida.

Com base na maioria dos casos no e no mundo, é pouco provável que os infectados, ainda mais os dois últimos - Tiago Reis e Ulisses -, já estejam à disposição para o duelo contra o , no domingo (22) e até mesmo para a Sul-Americana, na quinta (26), conta Defensa y Justicia.

Os próximos jogos do Vasco