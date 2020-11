Onde assistir ao vivo a Vasco x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após reencontrar o caminho da vitória, o Vasco encara o na noite desta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Fortaleza DATA Quinta-feira, 19 de novembro de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Vasco entra em campo com diversas baixas para encarar o Fortaleza.Tiago Reis e Ulisses foram diagnosticados com Covid-19 e se juntam a outros cinco jogadores que já estão em isolamento: Tiago Reis, Ulisses, Leandro Castan, Carlinhos, Ribamar, Miranda e Fellipe Bastos.

Atualmente, a equipe carioca é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º, com os mesmos 22 pontos do Paranaense - primeira equipe dentro do Z-4

Já o Fortaleza não vai poder contar com cinco jogadores. Enquanto zagueiros Roger Carvalho e Juan Quintero seguem lesionados, Felipe cumprirá suspensão, além de Osvaldo e Yuri César, afastados após testarem positivo para Covid-19.

Acumulando quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o goleiro Marcelo Boeck pede cautela da equipe contra o time carioca.

"Vamos enfrentar um adversário perigoso, que é sempre muito forte em casa. Temos que ter o máximo de atenção e intensidade para conquistarmos um grande resultado como visitantes", disse.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Werley (Yago Pikachu), Marcelo Alves, Ricardo, Léo Matos; Andrey, Léo Gil, Benítez, Neto Borges; Cano, Talles Magno.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, João Paulo, Carlinhos; Juninho, Mariano Vázquez, Ronald, Romarinho; David, Bergson (Wellington Paulista).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 1 Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 Sport 0 x 2 Vasco Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 16h (de Brasília) Defensa y Justicia x Vasco Campeonato Brasileiro 26 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 11 de novembro de 2020 Fortaleza 2 x 3 São Paulo Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020

Próximas partidas