Quais jogadores do Fluminense deram positivo em teste de Covid-19?

O clube recebeu testes positivos para o novo coronavírus em seu elenco

Depois do , o é mais um time a sofrer com o alto número de casos de Covid-19 em seu elenco. Segundo apurou o GE.com, nove jogadores tiveram resultado positivo nos testes realizados nesta semana cujos resultados saíram nesta sábado (26).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O clube ainda não se posicionou oficialmente sobre os resultados, mas os nove jogadores, se confirmado, será desfalques para o jogo da rodada, na segunda-feira (28), contra o . As informações colocam três titulares entre os infectados

Mais times

O surto vem logo em seguida de o Flamengo apresentou 41 infectados após uma viagem para os jogos da Libertadores, entre eles jogadores, comissão técnica, dirigente e outros funcionários envolvidos no dia a dia do clube.

Confira a situação dos atletas do Fluminense com Covid-19

Quais jogadores do Fluminense estão com coronavírus?

Segundo informações do GE.com, os infectados pelo coronavírus no Fluminense são: Calegari, Daniel, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento.

Mais artigos abaixo

Marcos Paulo, inclusive, foi desfalque no jogo contra o , no meio de semana, pela Copa do , após se sentir indisposto no dia do duelo.

Mais informações em breve