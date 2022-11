Qatar x Equador: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Primeiro jogo do Mundial do Qatar será disputado neste domingo (20), às 13h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Copa do Mundo de 2022 está prestes a começar! Neste domingo (20), a bola vai rolar para Qatar x Equador, às 13h (de Brasília), no Al Bayt Stadium, na rodada de estreia do Grupo A do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay, no streaming, e do canal CazéTV, do streamer Casimiro, no YouTube. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, a abertura da Copa e o primeiro jogo serão narrados por Luis Roberto, além dos comentários de Roger e Caio. Já no SporTV, o pré-jogo começará duas horas antes do apito inicial. Luiz Carlos Jr. estará ao vivo ao lado dos comentaristas Grafite e Paulo Vinícius Coelho, enquanto na Globo Play Tiago Leifert será o narrador ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e a comentarista de arbitragem Fernanda Colombo.

Por ser país-sede, o Qatar não precisou passar pelas Eliminatórias e está no Grupo A ao lado de Equador, Senegal e Holanda. Nos últimos sete jogos que disputou, soma cinco empate e duas vitórias.

O técnico do Qatar, Felix Sanchez Bas, deve trabalhar com sua equipe completa de 26 jogadores para a estreia. Apenas Ahmed Alaaeldin é tratado como dúvida. Assim, Ali - artilheiro da seleção com 42 gols - deve formar dupla com Akram Afif no ataque.

Já o Equador se classificou para o Mundial depois de fazer uma boa campanha nas Eliminatórias da América do Sul. A equipe garantiu a quarta colocação, com 26 pontos, atrás apenas de Brasil, Argentina e Uruguai. Em 18 jogos disputados, foram sete vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Última seleção a divulgar a lista dos convocados (o anúncio ocorreu no dia 14 de novembro), o técnico Gustavo Alfaro, no comando da seleção desde 2020, fará a sua primeira Copa do Mundo.

Enner Valencia é a principal esperança de gols do Equador. O jogador de 33 anos, que agora joga pelo Fenerbahçe, marcou 35 gols em 74 partidas pela seleção, tornando-se o artilheiro do time, à frente de Agustín Delgado.

Equador quase ficou de fora da Copa do Mundo?

Principal ausência sentida, Byron Castillo, lesionado, foi pivô de uma polêmica na Fifa que quase deixou o Equador fora da Copa do Mundo, depois de uma ação movida pelo Chile, que acusava o jogador de ter usado documentos falsos durante as Eliminatórias Sul-Americanas.

O TAS confirmou a presença do Equador no Mundial de 2022, mas tirou três pontos nas Eliminatórias de 2026, além de multar os equatorianos em 100 mil francos suíços (cerca de R$ 525 mil) e pagamento de todas as custas do processo.

Escalações

Escalação do provável do Qatar: Al-Sheeb; Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf; Al-Haydos; Ali, Afif.

Escalação do provável do Equador: Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra.

Desfalques

Qatar

Ahmed Alaaeldin, que se machucou no amistoso contra a Albânia na semana passada, pode ser preservado.

Equador

Byron Castillo, que sofreu uma grave lesão no tornozelo durante o amistoso disputado diante do Iraque no último dia 11, não apareceu na lista dos convocados.

QATAR E EQUADOR: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

O Qatar, país anfitrião, disputa sua primeira Copa do Mundo e é o único estreante nesta edição. As outras Copas que tiveram apenas um estreante foram 1950 e 2014 (Inglaterra e Bósnia e Herzegovina, respectivamente). Porém, em ambos os casos as seleções passaram pelas eliminatórias, o que não aconteceu com o Qatar, país-sede.

Do outro lado, o Equador vai para a sua quarta Copa do Mundo. Anteriormente, participou das edições de 2002, 2006, 2014. Em 2002 e 2014 foi eliminado ainda na primeira fase, mas em 2006 chegou às oitavas de final. Na ocasião, foi derrotado pela Inglaterra por 1 a 0.

Quando é?

• Data: domingo, 20 de novembro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Al Bayt Stadium – Al Khor, Qatar