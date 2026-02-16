Qarabag x Newcastle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Qarabag e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Tofig Bahramov, no Azerbaijão, pelo primeiro jogo dos play-offs da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Qarabag chega aos play-offs da Champions League após ficar na 22ª colocação da fase de liga. No Campeonato Azerbaijano, a equipe está em segundo lugar, quatro pontos atrás do líder e vem de duas vitórias seguidas.

Por outro lado, o Newcastle ficou apenas dois pontos atrás dos oito melhores e garantiu sua vaga nos play-offs ficando em 12º lugar com 14 pontos. No final de semana, a equipe se classificou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra após vencer o Aston Villa, fora de casa, por 3 a 1.

O Newcastle é o grande favorito no confronto, mas não deve ter vida fácil neste primeiro jogo, com o Qarabag jogando com o apoio de sua torcida.

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Kevin Medina e Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Marko Jankovic e Joni Montiel; Leandro Andrade, Zoubir e Camilo Durán. Técnico: Qurban Qurbanov.

Newcastle: Nick Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Dan Burn; Tonali, Bruno Guimarães e Jacob Ramsey; Harvey Barnes, Wissa e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Desfalques

Qarabag

Sem desfalques confirmados.

Newcastle

Emil Krafth, Schar, Tino Livramento, Joelinton e Lewis Miley seguem lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 Horário: 14h45 (de Brasília)

14h45 (de Brasília) Local: Estádio Tofig Bahramov - Baku, Azerbaijão

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis