Al-Qadsiah x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025/26

Al-Qadsiah e Al-Ittihad se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 14h30 (de Brasília), no Prince Saud bin Jalawi Stadium, na Arábia Saudita, pela 17ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e do SporTV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Al-Qadsiah está vivendo uma fase excelente em 2026. Com cinco vitórias em cinco jogos, a equipe escalou a tabela e chegou a quinta colocação com 33 pontos. O time tem sido especialmente forte como mandante e busca ampliar sua sequência de vitórias para brigar por uma colocação ainda melhor na tabela.

Já o Al-Ittihad, atual campeão do Campeonato Saudita, vem em uma temporada muito irregular, ocupando apenas a sexta colocação com 27 pontos. Na última rodada, a equipe perdeu de 1 a 0 para o Al-Ettifaq, quebrando uma sequência de sete jogos sem derrota. Mesmo com tudo isso, o time ainda conta com super estrelas e busca uma recuperação.

Diante desse cenário, a partida promete ser muito disputada, com ambas as equipes querendo pontuar para buscar uma colocação melhor na tabela.

Al-Qadsiah: Casteels; Al Shamat, Nacho Fernández, Gaston Álvarez e Al Shahrani; Hazzazi, Julian Weigl, Al-Juwayr e Bonsu Baah; Retegui e Quinones. Técnico: Brendan Rodgers.

Al-Ittihad: Al-Absi; Shanqeeti, Danilo Pereira, Sharahili e Kadesh; Kanté e Doumbia; Diaby, Bergwijn e Roger Fernandes; Benzema. Técnico: Sergio Conceição.

Desfalques

Al-Qadsiah

Sem desfalques confirmados.

Al-Ittihad

O goleiro Rajkovic está suspenso, enquanto Al-Obood, Al-Ghamdi e Al-Mousa seguem lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: Prince Saud bin Jalawi Stadium - Al Khobar, Arábia Saudita

