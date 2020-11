Puxado por Brenner, São Paulo se reinventa com ataque 'Made in Cotia' na retomada do futebol

Garotos revelados pelo Tricolor anotaram mais de 40% dos gols do time pós-paralisação; antes, foram menos de 20%

Desde a retomada do futebol no , os garotos "Made in Cotia" estão tomando conta do ataque do . Os jogadores revelados pelo Tricolor marcaram 43,7% do gols do time desde a volta das competições. O destaque, claro, é Brenner, principal goleador do time na temporada com 14 gols.

Nas 26 partidas do clube desde o retorno do , no fim de julho, os jogadores revelado em Cotia anotaram 20 dos 46 gols do São Paulo. Brenner puxa a lista com 13 gols marcados. Gabriel Sara balançou as redes três vezes e Diego Costa, Hernanes, Helinho e Paulinho Bóia anotaram um gol cada.

A participação dos jogadores revelados pelo Tricolor é muito maior depois do que antes da paralisação pela Covid-19. Na pré-pandemia, apenas três dos 18 gols haviam sido marcados por jogadores da base são paulina. Brenner, Igor Gomes e Hernanes marcaram um gol cada.

Ou seja, os "Made in Cotia" quase triplicaram a porcentagem de gols marcados na comparação entre o antes e depois da paralisação: 16,7% antes contra 43,7% depois.

Antes da paralisação, os artilheiros do São Paulo era Dani Alves, com cinco gols. Depois do retorno, o camisa 10 marcou apenas um gol e é um dos jogadores mais criticados pela torcida nas derrotas e eliminações do time.

Vale destacar o desempenho de Brenner na temporada já o coloca como maior goleador de vindo de Cotia em muitas temporadas. A última temporada em que um jogador revelado pelo São Paulo marcou pelo menos dez gols foi em 2012, quando Lucas Moura balançou as redes 16 vezes.

Gols de jogadores "Made in Cotia" em 2020:

1. Brenner - 14 gols em 23 jogos

2. Gabriel Sara - três gols em 21 jogos

3. Hernanes - dois gols em 24 jogos

4. Helinho - um gol em dez jogos

4. Paulinho - um gol em 18 jogos

4. Diego Costa - um gol em 21 jogos

4. Igor Gomes - um gol em 31 jogos

O camisa 30 do Tricolor tem tudo para superar o ídolo são paulino. Com todo o returno do Brasileirão pela frente (além dos três jogos atrasado do primeiro turno), o São Paulo ainda está vivo na e busca a classificação para a próxima fase da contra o Lanús. O duelo contra os argentinos é nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 19h15 (de Brasília) no Morumbi.