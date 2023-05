Vinícius Junior está no limite com racismo na Espanha; estafe espera mais apoio do Real Madrid

Atacante brasileiro voltou a ser alvo de ofensas preconceituosas em partida de LaLiga

Mais uma vez vítima de racismo na Espanha, Vinicius Júnior fez um grande desabafo nas redes sociais e deixou os torcedores intrigados após citar que continuará firme a luta contra os racistas “mesmo que longe daqui”. Segundo soube a GOAL, no entanto, o atacante não pensa em deixar o Real Madrid neste momento, mas parte de seu estafe está incomodado com a forma que o tema vem sendo conduzido pelo clube.

Recentemente, antes do episódio deste domingo, no Mestalla, em derrota por 1 a 0 para o Valencia, pessoas que trabalham com Vinicius Júnior, preocupadas com a saúde mental do jogador, conversaram com o atacante sobre o tema e questionaram se ele gostaria de sair da Espanha. A resposta foi “não”, Vini é feliz vestindo as cores do Real Madrid e criou uma forte ligação com o clube.

Por outro lado, o estafe de Vini Júnior entende que o Real Madrid não defende o atacante como deveria. Não é de hoje o entorno do craque brasileiro se sente desamparado a cada novo caso de racismo contra o jogador. Há insatisfação também com a forma como a La Liga conduz a situação.

Neste domingo, após o episódio no Mestalla, Javier Tebas, presidente da La Liga, rebateu a publicação feita por Vinicius Júnior que repudiava a forma como a liga trata o tema.

“Antes de criticar e insultar a La Liga é preciso que você se informe bem, Vini Jr. Não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos”, disse uma porte da postagem que em momento algum prestou solidariedade ao atacante.

O brasileiro respondeu nas redes sociais: "Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa... Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove."

Depois da partida diante do Valência, Carlo Ancelotti saiu em defesa de Vini Jr, e justificou as reações do atleta na partida.

“Ele está muito triste, irritado. É tristeza, tristeza. Isso não pode acontecer. A reação foi muito normal para um jogador que, como eu disse... Não há 'mas'. Não há. Um estádio proferiu insultos racistas. Um estádio inteiro. Vamos ver o que acontece. Estou muito curioso para ver o que acontece”.