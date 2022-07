Athletico intensifica conversas por Dani Alves; Flu e mexicanos estão de olho

O presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, é quem negocia diretamente com o veterano no mercado da bola. Clube busca acordo célere

O Athletico-PR intensificou as tratativas para contar com Daniel Alves no elenco. O presidente Mario Celso Petraglia é o responsável por negociar diretamente com o lateral direito de 39 anos, livre no mercado da bola desde que deixou o Barcelona, ao fim da atual temporada.

As conversas avançaram nos últimos dias. Daniel Alves está disposto a jogador na Arena da Baixada, mas quer algumas garantias financeiras para evitar o que aconteceu durante a sua passagem pelo São Paulo, conforme apurado pela GOAL. O veterano é credor do clube em mais de R$ 20 milhões e recebe um valor mensal.

A principal proposta feita ao lateral direito, que ainda sonha com a disputa da Copa do Mundo 2022, no Qatar, é do Athletico-PR. Porém, os paranaenses não são os únicos interessados. Fluminense e clubes do México também demonstram interesse, mesmo que não tenham apresentado proposta.

A diretoria do Fluminense gosta da ideia de contar com o veterano no elenco. O técnico Fernando Diniz também é favorável à sua chegada no mercado da bola — eles trabalharam juntos no São Paulo. O problema é a questão financeira. O Flu reconhece que vive em crise e não tem dinheiro o suficiente para bancar os salários do veterano.